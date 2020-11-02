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Московская налоговая заблокировала счета Black Star 

Экспресс газета и ещё 1 1 час назад
Московская налоговая заблокировала счета Black Star
Фото: РИА Новости
Сегодня утром стало известно, что счета компании Black Star были заблокированы ФНС. Компания не заплатила налоги.
Сообщается, что счета компании были заблокированы сразу в четырех банках, а именно в «Альфа-Банке», «Банке24», «Раффайзене» и «СберБанке». На данный момент представители компании не прокомментировали инцидент.
Отметим, что за последний год в Black Star произошло много изменений, а несколько месяцев назад лейбл покинул сам Тимати, который был одной из центральных фигур компании и ее лицом. Решение Тимати покинуть лейбл вызвало много вопросов у поклонников.
Тимати уверял, что расстается со своим бизнес-партнером Пашу и всей компанией на доброй ноте, однако сейчас понятно, что на самом деле у рэпера есть конфликты с лейблом. Еще недавно он заявил в своем микроблоге, что Black Star ждет разорение без его участия, пишет телеграм-канал Mash.
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Шоу-бизнес , Тимати , Федеральная налоговая служба , Сбербанк России , Альфа-банк , Москва
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