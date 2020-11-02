Ягудин ответил хейтерам Бузовой 

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался о критиках певицы Ольги Бузовой, участвующей в проекте "Ледниковый период".
"Ольга Бузова представляет шоу-бизнес, и я желаю хотя бы один процент трудоспособности Оли тем, кто привык ее хаять. Такому уровню самоотдачи можно только позавидовать. От номера к номеру она очень растет", — цитирует Ягудина сайт kp.ru.
Экс-спортсмен отметил, что всегда найдутся люди, которые будут критиковать.
"Что касается хейтеров, то они будут всегда. И при любых обстоятельствах", — добавил бывший фигурист.
Бузова выступает на шоу в паре с олимпийским чемпионом Сочи-2014 Дмитрием Соловьевым. Ранее победительница Игр-2018 Алина Загитова оценила навыки катания Бузовой.