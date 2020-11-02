Ягудин ответил хейтерам Бузовой 

"Ольга Бузова представляет шоу-бизнес, и я желаю хотя бы один процент трудоспособности Оли тем, кто привык ее хаять. Такому уровню самоотдачи можно только позавидовать. От номера к номеру она очень растет", — цитирует Ягудина сайт kp.ru.