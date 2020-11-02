Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Ягудин ответил хейтерам Бузовой 

Газета.Ru 1 час назад
Ягудин ответил хейтерам Бузовой
Фото: РИА Новости
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался о критиках певицы Ольги Бузовой, участвующей в проекте "Ледниковый период".

"Ольга Бузова представляет шоу-бизнес, и я желаю хотя бы один процент трудоспособности Оли тем, кто привык ее хаять. Такому уровню самоотдачи можно только позавидовать. От номера к номеру она очень растет", — цитирует Ягудина сайт kp.ru.

Экс-спортсмен отметил, что всегда найдутся люди, которые будут критиковать.

"Что касается хейтеров, то они будут всегда. И при любых обстоятельствах", — добавил бывший фигурист.

Бузова выступает на шоу в паре с олимпийским чемпионом Сочи-2014 Дмитрием Соловьевым. Ранее победительница Игр-2018 Алина Загитова оценила навыки катания Бузовой.
Видео дня. Фейковый советник губернатора 3 дня отчитывал матом подрядчиков
Газета.Ru: последние новости
Друг рассказал о "бизнесе" обвиняемых в мошенничестве с имуществом Баталова Друг рассказал о "бизнесе" обвиняемых в мошенничестве с имуществом Баталова Боец ММА жестко раскритиковал Ксению Собчак Боец ММА жестко раскритиковал Ксению Собчак Стало известно о расставании Прилучного и Карпович Стало известно о расставании Прилучного и Карпович
Шоу-бизнес , Дмитрий Соловьев , Алина Загитова , Алексей Ягудин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео смертельной драки россиян из-за ссоры в чате
00:44
Появилось видео смертельной драки россиян из-за ссоры в чате
Происшествия Криминал
Отметившие Хэллоуин российские звезды попали на видео
00:51
Отметившие Хэллоуин российские звезды попали на видео
Шоу-бизнес
Появилось видео российско-монгольского учения «Селенга-2020»
02:19
Появилось видео российско-монгольского учения «Селенга-2020»
Армия Войска
Едва не растерзанный псами сбежавший из детсада мальчик попал на видео
00:22
Едва не растерзанный псами сбежавший из детсада мальчик попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места тарана трамвая с пассажирами фурой
00:04
Опубликовано видео с места тарана трамвая с пассажирами фурой
Происшествия
Момент взрыва гранаты в ТЦ в Коврове попал на видео
00:30
Момент взрыва гранаты в ТЦ в Коврове попал на видео
Происшествия
Появилось видео нападения на московских полицейских возле МВД
00:28
Появилось видео нападения на московских полицейских возле МВД
Серфингисты поймали «большую волну» в Назаре и попали на видео
03:20
Серфингисты поймали «большую волну» в Назаре и попали на видео
Обрушившийся на Филиппины супертайфун «Гони» попал на видео
00:22
Обрушившийся на Филиппины супертайфун «Гони» попал на видео
Опубликовано видео последствий взрыва в Мытищах
00:31
Опубликовано видео последствий взрыва в Мытищах
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение