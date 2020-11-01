Ещё
Далее:
Читайте также:
50 тысяч фильмов и сериалов в Okko
50 тысяч фильмов и сериалов в Okko Смотрите за 1 р ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Клава Кока попала в аварию в Крыму 

Вечерняя Москва и ещё 4 12 часов назад
Клава Кока попала в аварию в Крыму
Фото: РИА Новости
Певица и видеоблогер Клава Кока попала в дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась в Ялте, куда артистка приехала на свой концерт.
Знаменитость сообщила в разделе Stories на странице в соцсети Instagram, что в ДТП она попала впервые в своей жизни.

— Кружится голова и болит сильно. Надеюсь не сотрясение. Был ушиб, — рассказала Кока.

Также она пояснила, что торопилась на собственное выступление.
Кроме того, певица показала последствия аварии. Судя по всему, удар пришелся в заднюю часть машины, в которой находилась Кока.
Подписчики посоветовали знаменитости не оставлять симптомы без внимания и обязательно обратиться в больницу, а также сделать рентген.
Видео дня. Фейковый советник губернатора 3 дня отчитывал матом подрядчиков
Вечерняя Москва: последние новости
В окружении Цивина и Дрожжиной рассказали об их многолетнем «бизнесе» В окружении Цивина и Дрожжиной рассказали об их многолетнем «бизнесе» «Горячая парочка!»: Глюкоза опубликовала откровенное фото с мужем «Горячая парочка!»: Глюкоза опубликовала откровенное фото с мужем Анастасия Макеева рассказала о четырех неудачных процедурах ЭКО Анастасия Макеева рассказала о четырех неудачных процедурах ЭКО
Шоу-бизнес , Клава Кока , Республика Крым , Ялта
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео смертельной драки россиян из-за ссоры в чате
00:44
Появилось видео смертельной драки россиян из-за ссоры в чате
Происшествия Криминал
Отметившие Хэллоуин российские звезды попали на видео
00:51
Отметившие Хэллоуин российские звезды попали на видео
Шоу-бизнес
Появилось видео российско-монгольского учения «Селенга-2020»
02:19
Появилось видео российско-монгольского учения «Селенга-2020»
Армия Войска
Едва не растерзанный псами сбежавший из детсада мальчик попал на видео
00:22
Едва не растерзанный псами сбежавший из детсада мальчик попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места тарана трамвая с пассажирами фурой
00:04
Опубликовано видео с места тарана трамвая с пассажирами фурой
Происшествия
Момент взрыва гранаты в ТЦ в Коврове попал на видео
00:30
Момент взрыва гранаты в ТЦ в Коврове попал на видео
Происшествия
Появилось видео нападения на московских полицейских возле МВД
00:28
Появилось видео нападения на московских полицейских возле МВД
Серфингисты поймали «большую волну» в Назаре и попали на видео
03:20
Серфингисты поймали «большую волну» в Назаре и попали на видео
Обрушившийся на Филиппины супертайфун «Гони» попал на видео
00:22
Обрушившийся на Филиппины супертайфун «Гони» попал на видео
Опубликовано видео последствий взрыва в Мытищах
00:31
Опубликовано видео последствий взрыва в Мытищах
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение