Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Канделаки задумалась о суррогатном материнстве 

Ura.Ru 1 час назад
Канделаки задумалась о суррогатном материнстве
Фото: ТАСС
Телеведущая и генпродюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки заявила о готовности прибегнуть к методу суррогатного материнства в случае, если захочет детей.

«Я не первый день замужем, мне вот-вот исполнится сорок пять и общих детей с Васей у нас нет. Если так сложится, что детей у нас и не будет, возможно, суррогатное материнство окажется одним из путей решения проблемы», — цитирует Канделаки Starhit.

При этом она отметила, что является христианкой и верит в таинство зачатия. По словам журналистки, в будущем количество суррогатных матерей увеличится из-за изменений в экономике. «Когда многие профессии в силу автоматизации исчезнут, суррогатное материнство станет более популярным», — считает Канделаки.
В 2014 году Канделаки вышла замуж за Василия Бровко, вместе с которым они в 2011 году основали инвестиционную компанию «АМ-Инвест». От первого брака у нее остались 20-летняя дочь Мелания и 19-летний сын Леонтий.
Видео дня. Кадыров жёстко потребовал от Жириновского извиниться и не трогать религию
Ura.Ru: последние новости
Стало известно, сколько зарабатывают помощники российских звезд Стало известно, сколько зарабатывают помощники российских звезд Ургант показал самый страшный образ на Хэллоуин Ургант показал самый страшный образ на Хэллоуин Онищенко оценил риск закрытия детских садов по России Онищенко оценил риск закрытия детских садов по России
Комментарии 5
Шоу-бизнес , Василий Бровко , Тина Канделаки , StarHit
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео нападения на московских полицейских возле МВД
00:28
Появилось видео нападения на московских полицейских возле МВД
Серфингисты поймали «большую волну» в Назаре и попали на видео
03:20
Серфингисты поймали «большую волну» в Назаре и попали на видео
Обрушившийся на Филиппины супертайфун «Гони» попал на видео
00:22
Обрушившийся на Филиппины супертайфун «Гони» попал на видео
Опубликовано видео последствий взрыва в Мытищах
00:31
Опубликовано видео последствий взрыва в Мытищах
«Голубая Луна» над Буэнос-Айресом попала на видео
01:33
«Голубая Луна» над Буэнос-Айресом попала на видео
Опубликовано видео задержания подозреваемого в нападении на священника в Лионе
02:30
Опубликовано видео задержания подозреваемого в нападении на священника в Лионе
Пьяный священник обматерил гостей на похоронах и попал на видео
01:03
Пьяный священник обматерил гостей на похоронах и попал на видео
Опубликовано видео последствий землетрясения в Эгейском море
01:07
Опубликовано видео последствий землетрясения в Эгейском море
Облет заброшенной обсерватории «Зименки» попал на видео
00:49
Облет заброшенной обсерватории «Зименки» попал на видео
Момент взрыва кислородной будки на территории больницы попал на видео
01:10
Момент взрыва кислородной будки на территории больницы попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение