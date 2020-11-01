Бузова упала на «Ледниковом периоде»

Не дожидаясь нового выпуска передачи в эфир, поп-исполнительница сообщила о первом падении пары на своей странице в Instagram , назвав выступление «эффектным и ярким».

После выхода выпуска в эфир артистка опубликовала запись выступления. В комментарии она рассказала, что пара репетировала сложную поддержку несколько дней и она получилась идеальной.

«Я в секунду собралась…посмотрела на Диму, и поняла, что нужно продолжать ещё с большим рвением», — поделилась исполнительница.

Ответом на эмоциональные признания Ольги стали не мене эмоциональные комментарии подписчиков в ее поддержку: «Оля, ты супер! Молодец, что продолжила после падения, ведь даже для спортсменов это не просто.»