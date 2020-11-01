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Ольга Бузова упала во время проката в «Ледниковом периоде» 

Моя Москва.онлайн 19 минут назад
Бузова упала на «Ледниковом периоде»
Фото: «Ледниковый период»
Не дожидаясь нового выпуска передачи в эфир, поп-исполнительница сообщила о первом падении пары на своей странице в Instagram, назвав выступление «эффектным и ярким».
После выхода выпуска в эфир артистка опубликовала запись выступления. В комментарии она рассказала, что пара репетировала сложную поддержку несколько дней и она получилась идеальной.

«Я в секунду собралась…посмотрела на Диму, и поняла, что нужно продолжать ещё с большим рвением», — поделилась исполнительница.

Ответом на эмоциональные признания Ольги стали не мене эмоциональные комментарии подписчиков в ее поддержку: «Оля, ты супер! Молодец, что продолжила после падения, ведь даже для спортсменов это не просто.»
Падение произошло, но это не помешало паре получить довольно высокие оценки и положительные отзывы членов жюри. «Дим, ты упал. А это лучший ваш танец. И хорошо вы там подвинулись и поддержки все делали. И музыкально вам очень идет», — прокомментировала выступление Татьяна Тарасова.
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Комментарии 4
Шоу-бизнес , Татьяна Тарасова , Ольга Бузова
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