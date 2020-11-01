Муцениеце нагадала себе скорую свадьбу 

Агата Муцениеце потроллила своих поклонников, устроив в сторис инстаграма гадание на дату предстоящего бракосочетания.

Актриса включила специальный фильтр и записала видеоролик с предсказанием.

Сначала система сообщила, что под венец Агате предстоит пойти только через 56 лет.

Такой результат девушку не устроил, и она повторила попытку.

На этот раз виртуальная колдунья была более благосклонна и пообещала, что ждать торжественного события осталось недолго — через пять месяцев суженый наденет ей на палец обручальное колечко.

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Она увидела параллель между Тарзаном и страусом и призвала подписчиц не защищать его.