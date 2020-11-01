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Муцениеце нагадала себе скорую свадьбу 

Ирина Лебедева 19 минут назад
Муцениеце нагадала себе скорую свадьбу
Фото: Instagram
Агата Муцениеце потроллила своих поклонников, устроив в сторис инстаграма гадание на дату предстоящего бракосочетания.
Актриса включила специальный фильтр и записала видеоролик с предсказанием.
Сначала система сообщила, что под венец Агате предстоит пойти только через 56 лет.
Такой результат девушку не устроил, и она повторила попытку.
На этот раз виртуальная колдунья была более благосклонна и пообещала, что ждать торжественного события осталось недолго — через пять месяцев суженый наденет ей на палец обручальное колечко.
Как ранее писал «Рамблер», актриса Агата Муцениеце прокомментировала интервью оскандалившегося после измены жене стриптизера Сергея Глушко.
Она увидела параллель между Тарзаном и страусом и призвала подписчиц не защищать его.
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Шоу-бизнес , Агата Муцениеце , Сергей Глушко
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