Любовница Жигунова может стать миллионершей 

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Как стали известно прессе, любовница Сергея Жигунова , из-за которой он развелся со своей супругой, вовсе не провинциальная Золушка.

Журналистка Виктория Ворожбит — потенциальная миллионерша.

Как рассказывает СтарХит, она пытается отсудить у бывшего мужа, дальневосточного медиамагната Виктора Суханова, имущество не менее чем на 30 миллионов рублей.

Правда, судебные процессы обещают затянуться.

Суханов будет отстаивать каждый рубль, не желая отдавать бывшей жене нажитое добро.

Ворожбит же настаивает на своем праве делить имущество и замахнулась даже на бизнес экс-мужа.

Обе стороны не готовы к мирному исходу дела и наняли юристов.

Как ранее писал «Рамблер», актер, режиссер и продюсер Сергей Жигунов во второй раз развелся с Верой Новиковой , артисткой Театра имени Вахтангова.

Фотография свидетельства о расторжении брака была опубликована в Instagram звезды «Моей прекрасной няни».