Бывшая жена рыжего «Иванушки» ждет четвертого ребенка 

Мария Зубкова, судя по фотографии, которую выложил ее нынешний супруг баскетболист Андрей Зубков в инстаграме, на большом сроке беременности.

Не исключено даже, что у пары будут дети-погодки — только в январе спортсмен забирал из роддома Марию с малышом.

«Наша семья. Скоро она будет еще больше», — написал Андрей под фотографией, на которой он держит на руках сына и обнимает беременную супругу.

У Марии есть еще двое сыновей от брака с Григорьевым-Апполоновым.

Как ранее писал «Рамблер», старший сын Иван попросился жить с отцом в Москве. И родители дали ему эту возможность.

Певец не контролирует сына и позволяет ему жить своей жизнью. Мальчик, в свою очередь, учится на четверки и старается не расстраивать родителей.