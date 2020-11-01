Бывшая жена рыжего «Иванушки» ждет четвертого ребенка 

Мария Зубкова, судя по фотографии, которую выложил ее нынешний супруг баскетболист Андрей Зубков в инстаграме, на большом сроке беременности.
Не исключено даже, что у пары будут дети-погодки — только в январе спортсмен забирал из роддома Марию с малышом.
«Наша семья. Скоро она будет еще больше», — написал Андрей под фотографией, на которой он держит на руках сына и обнимает беременную супругу.
У Марии есть еще двое сыновей от брака с Григорьевым-Апполоновым.
Как ранее писал «Рамблер», старший сын Иван попросился жить с отцом в Москве. И родители дали ему эту возможность.
Певец не контролирует сына и позволяет ему жить своей жизнью. Мальчик, в свою очередь, учится на четверки и старается не расстраивать родителей.
К слову, денег Андрей на сына не жалеет. У ребенка в 16 лет уже есть собственный автомобиль с личным водителем.