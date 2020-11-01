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Седокова рассекретила свой заработок 

Ирина Лебедева 41 минуту назад
Седокова рассекретила свой заработок
Фото: Instagram
Обычные мужчины звездам не интересны.
Только недавно Настасья Самбурская резко высказалась о представителях сильного пола, которые получают скромную зарплату.
Теперь эстафету перехватила Анна Седокова.
Один из поклонников спросил у певицы, может ли рассчитывать на благосклонность звезды мужчина, зарабатывающий 50 тысяч в месяц.
Седокова посоветовала ему хорошо подумать, ибо рядом с девушкой, доход у которой равен 5 млн в месяц, ему будет явно дискомфортно. Об этом она написала в сторис инстаграма.
Заработок самой Анны складывается из гонораров за выступления, поступлений от рекламы в соцсети, прибыли от онлайн-магазина одежды.
Как ранее писал «Рамблер», в сентябре многодетная мать и популярная певица Анна Седокова решилась на третий брак.
Ее избранником стал 28-летний латвийский баскетболист Янис Тимма.
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Шоу-бизнес , Анна Седокова , Янис Тимма , Настасья Самбурская
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