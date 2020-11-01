Седокова рассекретила свой заработок 

Обычные мужчины звездам не интересны.

Только недавно Настасья Самбурская резко высказалась о представителях сильного пола, которые получают скромную зарплату.

Один из поклонников спросил у певицы, может ли рассчитывать на благосклонность звезды мужчина, зарабатывающий 50 тысяч в месяц.

Седокова посоветовала ему хорошо подумать, ибо рядом с девушкой, доход у которой равен 5 млн в месяц, ему будет явно дискомфортно. Об этом она написала в сторис инстаграма.

Заработок самой Анны складывается из гонораров за выступления, поступлений от рекламы в соцсети, прибыли от онлайн-магазина одежды.

Как ранее писал «Рамблер», в сентябре многодетная мать и популярная певица Анна Седокова решилась на третий брак.