Ещё
Далее:
Читайте также:
50 тысяч фильмов и сериалов в Okko
50 тысяч фильмов и сериалов в Okko Смотрите за 1 р ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Ягудин защитил Бузову от нападок 

Ирина Лебедева 1 час назад
Ягудин вступился за Бузову
Фото: ТАСС
Ольга Бузова попала под раздачу — пользователи сети требуют, чтобы ее убрали из шоу «Ледниковый период».
На защиту поющей, а теперь еще и катающейся на коньках телеведущей встал олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

«Я желаю хотя бы один процент трудоспособности Оли тем, кто привык ее хаять. Такому уровню самоотдачи можно только позавидовать. От номера к номеру она очень растет», — приводит слова фигуриста pravda.ru.

Как ранее писал «Рамблер», после дебюта на шоу «Ледниковый период» знаменитость появилась в авторской программе Ивана Урганта.
Примечательно, что поющая телеведущая вывела в свет фигуриста Дмитрия Соловьева. Кадры с партнером по танцам на льду Бузова опубликовала в личном профиле.
Видео дня. Кадыров жёстко потребовал от Жириновского извиниться и не трогать религию
Шоу-бизнес , Иван Ургант , Дмитрий Соловьев , Алексей Ягудин , Ольга Бузова
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео нападения на московских полицейских возле МВД
00:28
Появилось видео нападения на московских полицейских возле МВД
Серфингисты поймали «большую волну» в Назаре и попали на видео
03:20
Серфингисты поймали «большую волну» в Назаре и попали на видео
Обрушившийся на Филиппины супертайфун «Гони» попал на видео
00:22
Обрушившийся на Филиппины супертайфун «Гони» попал на видео
Опубликовано видео последствий взрыва в Мытищах
00:31
Опубликовано видео последствий взрыва в Мытищах
«Голубая Луна» над Буэнос-Айресом попала на видео
01:33
«Голубая Луна» над Буэнос-Айресом попала на видео
Опубликовано видео задержания подозреваемого в нападении на священника в Лионе
02:30
Опубликовано видео задержания подозреваемого в нападении на священника в Лионе
Пьяный священник обматерил гостей на похоронах и попал на видео
01:03
Пьяный священник обматерил гостей на похоронах и попал на видео
Опубликовано видео последствий землетрясения в Эгейском море
01:07
Опубликовано видео последствий землетрясения в Эгейском море
Облет заброшенной обсерватории «Зименки» попал на видео
00:49
Облет заброшенной обсерватории «Зименки» попал на видео
Момент взрыва кислородной будки на территории больницы попал на видео
01:10
Момент взрыва кислородной будки на территории больницы попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение