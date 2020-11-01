Ягудин вступился за Бузову

Ольга Бузова попала под раздачу — пользователи сети требуют, чтобы ее убрали из шоу «Ледниковый период».
На защиту поющей, а теперь еще и катающейся на коньках телеведущей встал олимпийский чемпион Алексей Ягудин.
«Я желаю хотя бы один процент трудоспособности Оли тем, кто привык ее хаять. Такому уровню самоотдачи можно только позавидовать. От номера к номеру она очень растет», — приводит слова фигуриста pravda.ru.
Как ранее писал «Рамблер», после дебюта на шоу «Ледниковый период» знаменитость появилась в авторской программе Ивана Урганта.
Примечательно, что поющая телеведущая вывела в свет фигуриста Дмитрия Соловьева. Кадры с партнером по танцам на льду Бузова опубликовала в личном профиле.