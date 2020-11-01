Ким Кардашьян подарили голограмму умершего отца

Светская львица Ким Кардашьян получила на день рождения голограмму своего умершего отца Роберта Кардашьяна, созданную с помощью технологии «дипфейк». Несмотря на то что супруга Канье Уэста оценила подарок, некоторые эксперты диджитал-сферы осудили создание голограмм погибших людей из-за неэтичности процесса.

Рэпер Канье Уэст на сорокалетие своей жены Ким Кардашьян подарил ей голограмму ее умершего отца Роберта Кардашьяна, который «лично» поздравил именинницу. После того как светская львица выложила видео подарка в социальные сети, этичностью использования этой технологии заинтересовались некоторые эксперты диджитал-сферы, сообщает «Би-би-си».

For my birthday, Kanye got me the most thoughtful gift of a lifetime. A special surprise from heaven. A hologram of my dad. ✨🤍 It is so lifelike! We watched it over and over, filled with emotion. pic.twitter.com/jD6pHo17KC— Kim Kardashian West (@KimKardashian) October 29, 2020

«Я не могу описать словами, что это значит для меня, моих сестер, брата, мамы и ближайших друзей. Спасибо большое, Канье, за эту память, которая останется на всю жизнь», — заявила Ким Кардашьян в своем Twitter-аккаунте. Адвокат Роберт Кардашьян, наиболее известный по громкому делу О. Джея Симпсона , скончался в 2003 году от рака.

Как заявил основатель AR-компании Poplar Studio Дэвид Риперт, голограмма, которая была подарена Уэстом, скорее всего, была создана при помощи реального актера, выступающего на фоне зеленого экрана и техники иллюзии, которая называется «Призрак Пеппера». Затем при помощи технологии «дипфейк» на лицо актера было «наложено» лицо Роберта Кардашьяна.

«Можно создать 3D-изображение на базе фотографии, но оно будет нереалистичным. Для копии, похожей на настоящую, потребуется очень много цифрового контента — для того, чтобы натренировать алгоритм, понадобится от 500 до 1000 фотографий. Если есть много видеороликов с человеком, то это тоже поможет», — заявил Риперт.

Что же касается аудио, то оно синтезируется почти автоматически — для создания небольшой речи нужно всего лишь пару слов, сказанных объектом голограммы.

При этом по словам специалиста по этике в цифровом пространстве Пера Эксбома, появление подобных голограмм или видеороликов на базе технологии «дипфейк» поднимает вопрос соблюдения прав людей после их смерти.

«Даже если человек заранее дает свое согласие на создание голограммы по своему образу, можно ли это считать осознанным согласием? Если да, то означает ли это, что они также согласны с тем, что голограмма будет произносить слова, которые могут противоречить их убеждениям или системе ценностей?», — задается вопросом Эксбом.

Известно, что голограмма Роберта Кардашьяна, обращаясь к своей дочери, заявила о том, что она вышла замуж за «самого, самого, самого, самого гениального человека на всей планете — Канье Уэста», что обескуражило некоторых фолловеров звездной семьи.

«Человек превращается не в голограмму, а в марионетку. При этом эта марионетка будет навсегда неотделима от реального человека», — считает Пер Эксбом.

Эксперт и его коллеги не исключают, что в будущем сфера создания голограмм умерших людей может потребовать дополнительных законов и регулирования на государственном уровне. В современном мире все больше людей задумывается о том, как оставить после своей смерти цифровое наследие. СМИ даже придумали название этому феномену — «death tech». Он включает в себя ряд современных технологичных услуг, которые оказывают ритуальные агентства.

Не исключено, что когда-то вместе с составлением завещания человеку придется подписывать отдельный документ, в котором он будет давать согласие или запрещать «возвращать» его к жизни в виде цифровой копии.

«Это наверняка станет трендом, потому что все, к чему прикасается Ким, становится трендом. Это нужно как-то регулировать», — считает креативный директор Studio BLUP Дайнс.

Дэвид Риперт из Poplar Studio, напротив, считает, что закручивать гайки не стоит, но необходимо заниматься просвещением людей, рассказывая о подобных технологиях, чтобы в будущем избежать вопросов об этичности их применения.

В феврале 2020 года стало известно о том, что женщина из Южной Кореи смогла вновь увидеть свою умершую дочь Найон с помощью технологии виртуальной реальности — разработчики создали цифровую копию девочки, с которой ее мать смогла пообщаться, надев VR-шлем и тактильные перчатки. Инженеры использовали реальные фото и видео Найон, а также запись ее голоса, чтобы воспроизвести их в виртуальной реальности. Тогда портал Futurism отметил, что использованная технология пока не совершенна, но в скором будущем общение с умершими родственниками в VR вполне может стать нормой современного общества.