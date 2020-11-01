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Коростышевскую заподозрили в употреблении запрещенных препаратов 

Ирина Лебедева 22 минуты назад
Коростышевскую заподозрили в употреблении наркотиков
Фото: Instagram
Автомобиль актрисы Оксаны Коростышевской, которая везла детей домой из киношколы, сотрудники ГИБДД остановили в рамках очередного проверочного рейда.
Женщину попросили проехать на медицинское освидетельствование, она сначала отказалась.
Чуть позднее Оксана дозвонилась до своего адвоката и тот ей объяснил, что отказываться нельзя.

"Коростышевская была готова поехать, но протокол на нее уже был составлен", — рассказывает Телеграм-канал 112.

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Теперь дело уже в суде и актрисе может грозить штраф в 30 000 рублей.
Как ранее писал«Рамблер», еще жив в памяти публики «кокаиновый скандал», в котором оказалась замешана звезда сериала «Счастливы вместе» актриса Наталья Бочкарева.
Звезду сериала «Счастливы вместе» задержали с запрещенными препаратами.
Уголовное дело было прекращено лишь спустя три месяца — суд постановил оштрафовать актрису.
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Шоу-бизнес , Наталья Бочкарева , Оксана Коростышевская , ГИБДД
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