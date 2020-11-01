Коростышевскую заподозрили в употреблении наркотиков

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Автомобиль актрисы Оксаны Коростышевской , которая везла детей домой из киношколы, сотрудники ГИБДД остановили в рамках очередного проверочного рейда.

Женщину попросили проехать на медицинское освидетельствование, она сначала отказалась.

Чуть позднее Оксана дозвонилась до своего адвоката и тот ей объяснил, что отказываться нельзя.

"Коростышевская была готова поехать, но протокол на нее уже был составлен", — рассказывает Телеграм-канал 112.

Теперь дело уже в суде и актрисе может грозить штраф в 30 000 рублей.

Как ранее писал «Рамблер», еще жив в памяти публики «кокаиновый скандал», в котором оказалась замешана звезда сериала «Счастливы вместе» актриса Наталья Бочкарева

Звезду сериала «Счастливы вместе» задержали с запрещенными препаратами.

Уголовное дело было прекращено лишь спустя три месяца — суд постановил оштрафовать актрису.