Коростышевскую заподозрили в употреблении наркотиков

Автомобиль актрисы Оксаны Коростышевской, которая везла детей домой из киношколы, сотрудники ГИБДД остановили в рамках очередного проверочного рейда.
Женщину попросили проехать на медицинское освидетельствование, она сначала отказалась.
Чуть позднее Оксана дозвонилась до своего адвоката и тот ей объяснил, что отказываться нельзя.
"Коростышевская была готова поехать, но протокол на нее уже был составлен", — рассказывает Телеграм-канал 112.
Теперь дело уже в суде и актрисе может грозить штраф в 30 000 рублей.
Как ранее писал«Рамблер», еще жив в памяти публики «кокаиновый скандал», в котором оказалась замешана звезда сериала «Счастливы вместе» актриса Наталья Бочкарева.
Звезду сериала «Счастливы вместе» задержали с запрещенными препаратами.
Уголовное дело было прекращено лишь спустя три месяца — суд постановил оштрафовать актрису.