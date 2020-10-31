«Памятник Трушкину должен быть с юмором»: Сафронов

Анатолий Трушкин скончался этим летом из-за осложнений от коронавируса.

Вдова сатирика Наталья осталась в сложном положении — перед болезнью Трушкин потерял все средства, отдав крупную сумму денег некоей организации, пообещавшей ему хороший процент дохода.

Поняв, что был обманут, Анатолий успел подать заявление в полицию. Но денег не вернули до сих пор.

Никас Сафронов , бывший близким другом Трушкина, планирует помочь ей поставить покойному мужу памятник. Об этом рассказывает sobesednik.ru.

«Вдова Толечки Наташа, конечно, до сих пор переживает смерть супруга. Они прожили вместе в любви и согласии несколько десятков лет. Мы — друзья Толи — стараемся всячески ей помогать и поддерживать. Как-то я помог Толе через своего друга выпустить книгу с его рассказами и моими иллюстрациями. Он продавал ее на своих вечерах и жил на вырученные средства. К сожалению, он не успел реализовать весь тираж. И вот на днях мы с моим другом Игорем Прокопенко нашли человека, который выкупит все книги для сотрудников своей компании и все вырученные средства отдаст Наташе».

Что же касается памятника, то Сафронов уже сделал к нем у несколько эскизов. Однако он хочет объявить конкурс на лучший проект.

«Мне кажется, в этом деле будет уместнее объявить конкурс. Чтобы все поклонники Толи предложили свои идеи, каким они видят будущий памятник. Пускай присылают свои идеи в мой инстаграм, мы с вдовой Толечки их обязательно рассмотрим. Я думаю, что памятник Трушкину должен быть с юмором, не печальный. Быть может, задумчивый Гамлет или же сатир», — рассуждает художник.

Никас не озвучил информацию, кто станет спонсором создания и установки монумента. Не исключено, что он готов взять расходы на себя — как ранее он оплатил похороны и поминки писателя-сатирика.

Как ранее писал «Рамблер», пандемия коронавируса не лучшим образом сказалась на сфере недвижимости. Цены на элитное жилье значительно упали не только в России, но и за рубежом.

Узнав об этом, художник Никас Сафронов решил купить себе новый замок в Шотландии: тот, который он приобрел несколько лет назад, непригоден для жилья.