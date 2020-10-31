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«Памятник Трушкину должен быть с юмором»: Никас Сафронов 

Ирина Лебедева 1 час назад
«Памятник Трушкину должен быть с юмором»: Сафронов
Фото: Instagram
Анатолий Трушкин скончался этим летом из-за осложнений от коронавируса.
Вдова сатирика Наталья осталась в сложном положении — перед болезнью Трушкин потерял все средства, отдав крупную сумму денег некоей организации, пообещавшей ему хороший процент дохода.
Поняв, что был обманут, Анатолий успел подать заявление в полицию. Но денег не вернули до сих пор.
Никас Сафронов, бывший близким другом Трушкина, планирует помочь ей поставить покойному мужу памятник. Об этом рассказывает sobesednik.ru.

«Вдова Толечки Наташа, конечно, до сих пор переживает смерть супруга. Они прожили вместе в любви и согласии несколько десятков лет. Мы — друзья Толи — стараемся всячески ей помогать и поддерживать. Как-то я помог Толе через своего друга выпустить книгу с его рассказами и моими иллюстрациями. Он продавал ее на своих вечерах и жил на вырученные средства. К сожалению, он не успел реализовать весь тираж. И вот на днях мы с моим другом Игорем Прокопенко нашли человека, который выкупит все книги для сотрудников своей компании и все вырученные средства отдаст Наташе».

Что же касается памятника, то Сафронов уже сделал к нем у несколько эскизов. Однако он хочет объявить конкурс на лучший проект.

«Мне кажется, в этом деле будет уместнее объявить конкурс. Чтобы все поклонники Толи предложили свои идеи, каким они видят будущий памятник. Пускай присылают свои идеи в мой инстаграм, мы с вдовой Толечки их обязательно рассмотрим. Я думаю, что памятник Трушкину должен быть с юмором, не печальный. Быть может, задумчивый Гамлет или же сатир», — рассуждает художник.

Никас не озвучил информацию, кто станет спонсором создания и установки монумента. Не исключено, что он готов взять расходы на себя — как ранее он оплатил похороны и поминки писателя-сатирика.
Как ранее писал «Рамблер», пандемия коронавируса не лучшим образом сказалась на сфере недвижимости. Цены на элитное жилье значительно упали не только в России, но и за рубежом.
Узнав об этом, художник Никас Сафронов решил купить себе новый замок в Шотландии: тот, который он приобрел несколько лет назад, непригоден для жилья.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Никас Сафронов , Анатолий Трушкин , Игорь Прокопенко , ИД "Собеседник"
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