Друзья обеспокоены судьбой Светличной 

Звезде «Бриллиантовой руки» 80 лет и живет она одна. Отношения с ближайшими родственниками не сложились и переписывать свою квартиру на них Светличная не хочет.

Как результат — одинокая немолодая женщина может стать легкой добычей мошенников.

Пока решение, как обезопасить Светличную, не найдено. Алена Кравец предлагала ей перебраться жить к себе, а ее квартиру просто закрыть. Но актриса отказалась.

Поэтесса Любовь Воропаева так высказалась о ситуации с наследством Баталова на фоне переживаний за Светличную:

«Мерзость! Самая большая подлость в жизни — пользоваться беспомощностью стариков и инвалидов!»

Как ранее сообщал «Рамблер», заслуженная артистка РСФСР получила приглашение сняться для некой программы, которое она приняла с условием, что сниматься будет не в своей квартире.

В назначенный день Светличной позвонили в домофон, она вышла на улицу, где её ждали телевизионщики и приготовленный для неё стул.

Актриса села и начала собираться с мыслями для предстоящей беседы, как вдруг на неё упал чугунный столб.