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Друзья обеспокоены судьбой Светличной 

Ирина Лебедева 40 минут назад
Друзья обеспокоены судьбой Светличной
Фото: ТАСС
Звезде «Бриллиантовой руки» 80 лет и живет она одна. Отношения с ближайшими родственниками не сложились и переписывать свою квартиру на них Светличная не хочет.
Как результат — одинокая немолодая женщина может стать легкой добычей мошенников.
У всех на слуху сейчас криминальная ситуация с жильем покойного Алексея Баталова, где в мошенничестве обвиняют актрису Наталии Дрожжину и ее мужа-юриста Михаила Цивина, — рассказывает
Пока решение, как обезопасить Светличную, не найдено. Алена Кравец предлагала ей перебраться жить к себе, а ее квартиру просто закрыть. Но актриса отказалась.
Поэтесса Любовь Воропаева так высказалась о ситуации с наследством Баталова на фоне переживаний за Светличную:

«Мерзость! Самая большая подлость в жизни — пользоваться беспомощностью стариков и инвалидов!»

Как ранее сообщал «Рамблер», заслуженная артистка РСФСР получила приглашение сняться для некой программы, которое она приняла с условием, что сниматься будет не в своей квартире.
В назначенный день Светличной позвонили в домофон, она вышла на улицу, где её ждали телевизионщики и приготовленный для неё стул.
Актриса села и начала собираться с мыслями для предстоящей беседы, как вдруг на неё упал чугунный столб.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Алексей Баталов , Михаил Цивин , Любовь Воропаева , Алена Кравец
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