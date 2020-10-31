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«Врачи запаниковали»: стало известно о состоянии Краско 

Ирина Лебедева 27 минут назад
«Врачи запаниковали»: стало известно о состоянии Краско
Фото: РИА Новости
Ивану Краско 23 сентября отметили 90 лет. И буквально после юбилея он заболел. Медики диагностировали коронавирус.
И вот уже месяц, как народный артист РФ борется с коварной болезнью. У него обнаружилось обширное поражение легких — 45 процентов.
Тем не менее, мэтр настроен по-боевому, сдаваться не планирует, наоборот, надеется извлечь пользу из данной ситуации. Краско планирует бросить курить.

«Короче, сделали рентген, и обнаружили, что 45% лёгких у меня поражены. Врачи запаниковали, все запричитали. А я говорю: «Вы поживите с моё, ещё не такое будет поражение», — цитирует слова артиста sobesednik.ru.

От госпитализации Краско отказался — дома за ним ухаживаю и доктора, и супруга, и дети.

«Устали мои лёгкие дышать, да ещё с дымком. Сейчас попью новые лекарства, курить буду меньше, а может, вообще брошу», — жаловаться на жизнь больной не намерен.

Как сообщал «Рамблер», поклонники творчества Ивана Краско обеспокоились состоянием актера, который, будучи в группе риска по возрасту, подхватил коронавирусную инфекцию.
И хоть раньше знаменитость не верила в существование вируса, теперь Краско пришлось лично убедиться в опасности заболевания.
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Шоу-бизнес , Иван Краско , ИД "Собеседник"
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