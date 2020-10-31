«Ты прошел через все виды унижений»: Воля о Манукяне 

За пару лет в судьбе Давы произошел качественный перелом — теперь он известен всей стране, записывает треки со звездами, мелькает в телешоу и сам стал звездой, пусть и не первой величины.

Даже Филипп Киркоров не был оставлен в стороне — Дава сделал песню и с ним. Правда далеко не всем зрителям и слушателям она пришлась по душе.

Павел Воля жестко высмеял этот образец совместного творчества, озвучив заодно и свои мысли по поводу карьеры Манукяна.

«Я не понимаю, зачем это Филиппу. Дава, я понимаю, ты радуешься часам. Ты копил, отказался от ремня, снимал вайны, живешь с Бузовой — прошел через все виды унижений. Но поверить в то, что Филипп радуется часам за восемь тысяч долларов? У этого человека еще в 90-х был свой самолет», — едко отметил юморист.

Как ранее писал «Рамблер», в августе возлюбленный Ольги Бузовой рэпер Дава записал совместный трек с Филиппом Киркоровым «Ролекс» и снял на него видео.

За сутки после публикации музыкальное видео набрало 2,5 миллиона просмотров, 101 тысячу лайков и 123 тысячи дизлайков.