Мать Преснякова озвучила причины его разрыва с Орбакайте

Елена Преснякова стала гостьей Бориса Корчевникова в программе «Судьба человека». Именно там мать певца и поведала, каким тяжёлым было расставание с Орбакайте для её сына, с которым они с дочерью Аллы Пугачёвой оказались совершенно разными людьми.

Преснякова рассказала, что её сын тогда видел в Орбакайте не певицу, которая всё время живёт сценой и новыми проектами, а скорее домохозяйку, хранительницу очага, любимую женщину и мать их общего сына. Однако Кристина, по всей видимости, представляла себе семейную жизнь несколько иначе, сообщает Teleprogramma.

Несмотря на то, что Владимир Пресняков уже много лет женат на Наталье Подольской , которая недавно родила ему второго сына, общественность никак не может забыть отношения певца с Орбакайте и постоянно интересуется, почему же звёздная пара распалась.

Дочь Примадонны уже тоже счастлива в другом браке — с бизнесменом Михаилом Земцовым , от которого у неё есть дочь Клавдия. У Орбакайте есть ещё двое детей от разных браков: сын Никита от Владимира Преснякова, а также сын Дени от бизнесмена Руслана Байсарова

Как сообщал NEWS.ru, ранее гостем «Судьбы человека» с Борисом Корчевниковым стал сам Владимир Пресняков, который рассказал, что очень мучительно переживал расставание с Орбакайте и едва не спился от депрессии. Певец отметил, что прочная семейная жизнь с Кристиной у него не сложилась, так как два лидера по натуре не могут ужиться под оной крышей.