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Мать Преснякова озвучила настоящие причины его расставания с Орбакайте 

News.ru и ещё 12 1 час назад
Мать Преснякова озвучила причины его разрыва с Орбакайте
Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press
Мать известного российского певца Владимира Преснякова Елена рассказала, почему на самом деле её сын расстался с Кристиной Орбакайте и как нелегко ей самой дался тот период.
Елена Преснякова стала гостьей Бориса Корчевникова в программе «Судьба человека». Именно там мать певца и поведала, каким тяжёлым было расставание с Орбакайте для её сына, с которым они с дочерью Аллы Пугачёвой оказались совершенно разными людьми.
Преснякова рассказала, что её сын тогда видел в Орбакайте не певицу, которая всё время живёт сценой и новыми проектами, а скорее домохозяйку, хранительницу очага, любимую женщину и мать их общего сына. Однако Кристина, по всей видимости, представляла себе семейную жизнь несколько иначе, сообщает Teleprogramma.
Несмотря на то, что Владимир Пресняков уже много лет женат на Наталье Подольской, которая недавно родила ему второго сына, общественность никак не может забыть отношения певца с Орбакайте и постоянно интересуется, почему же звёздная пара распалась.
Дочь Примадонны уже тоже счастлива в другом браке — с бизнесменом Михаилом Земцовым, от которого у неё есть дочь Клавдия. У Орбакайте есть ещё двое детей от разных браков: сын Никита от Владимира Преснякова, а также сын Дени от бизнесмена Руслана Байсарова.
Как сообщал NEWS.ru, ранее гостем «Судьбы человека» с Борисом Корчевниковым стал сам Владимир Пресняков, который рассказал, что очень мучительно переживал расставание с Орбакайте и едва не спился от депрессии. Певец отметил, что прочная семейная жизнь с Кристиной у него не сложилась, так как два лидера по натуре не могут ужиться под оной крышей.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Борис Корчевников , Кристина Орбакайте , Михаил Земцов , Наталья Подольская , Владимир Пресняков , Елена Преснякова , Руслан Байсаров , Алла Пугачева , Москва
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