Появилось новое видео от группы "Кино"

Группа "Кино" не так давно возобновила свою деятельность и планировала в ноябре устроить большие концерты в Москве
и Санкт-Петербурге
, посвященные памяти Виктора Цоя
. Но из-за пандемии коронавируса концерты пришлось перенести на весну 2021 года. Но музыканты продолжают радовать поклонников новыми видео. На этот раз "Кино" опубликовали клип на песню "Попробуй спеть вместе со мной". Автор текста и музыки – Виктор Цой. Композиция нечасто исполнялась на концертах коллектива, однако некоторые её строчки в дальнейшем активно цитировали известные рок-музыканты. Также она звучит в короткометражном художественном фильме «Конец каникул».