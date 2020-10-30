Понаровская подала в суд на Пенсионный фонд

Понаровская Ирина требует обязать государственное учреждение — Главное управление Пенсионного фонда РФ № 10 по городу Москве и МО — включить в её общий трудовой стаж период работы в Краснодарской филармонии с 10.08.1982 по 01.04.1983 и произвести перерасчёт страховой пенсии с учётом данного периода работы, — сообщили в пресс-службе суда.