Ещё
Далее:
Читайте также:
Новинки кино
Новинки кино Смотрите в Okko ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Ирина Понаровская обратилась в суд за перерасчётом пенсии 

News.ru 20 минут назад
Понаровская подала в суд на Пенсионный фонд
Фото: Instagram
Российская певица Ирина Понаровская подала в суд, чтобы обязать управление Пенсионного фонда включить в её общий трудовой стаж период работы в Краснодарской филармонии.
Заявление от 67-летней певицы поступило в Басманный районный суд Москвы, пишет StarHit.

Понаровская Ирина требует обязать государственное учреждение — Главное управление Пенсионного фонда РФ № 10 по городу Москве и МО — включить в её общий трудовой стаж период работы в Краснодарской филармонии с 10.08.1982 по 01.04.1983 и произвести перерасчёт страховой пенсии с учётом данного периода работы, — сообщили в пресс-службе суда.

Артистка выступала в филармонии с собственным ВИА вместе с мужем Вейландом Роддом.
Как сообщал NEWS.ru, откровенно о своём бедственном положении рассказал актёр Владимир Стержаков и признался, что в период застоя ему приходится продавать домик у водохранилища, чтобы было на что содержать семью.
Видео дня. Мужчина застрял в мусоропроводе, спасая паспорт
News.ru: последние новости
Екатерина Андреева заявила, что людей коронавирусом «примитивно дурят» Екатерина Андреева заявила, что людей коронавирусом «примитивно дурят» Боец ММА Исмаилов назвал Собчак «грязным животным» из-за поддержки Макрона Боец ММА Исмаилов назвал Собчак «грязным животным» из-за поддержки Макрона Актриса Макеева рассказала о суррогатном материнстве Заворотнюк Актриса Макеева рассказала о суррогатном материнстве Заворотнюк
Шоу-бизнес , Владимир Стержаков , Ирина Понаровская , Пенсионный фонд РФ , StarHit , Краснодарский , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось видео обращения солдата Азербайджана
Появилось видео обращения солдата Азербайджана
«Ну и сволочь!»: россияне обрушились на Собчак
«Ну и сволочь!»: россияне обрушились на Собчак
России предрекли поражение в случае войны с Турцией
России предрекли поражение в случае войны с Турцией
«Месть Земли»: Предупредивший о пандемии ребенок сделал новое предсказание
«Месть Земли»: Предупредивший о пандемии ребенок сделал новое предсказание
Видео
Появилось новое видео от группы «Кино»
01:36
Появилось новое видео от группы «Кино»
Шоу-бизнес
Медики раздавали маски на улице и попали на видео
01:21
Медики раздавали маски на улице и попали на видео
Общество
Подробности теракта в Ницце попали на видео
04:38
Подробности теракта в Ницце попали на видео
Происшествия
Еще одно нападение с ножом во Франции попало на видео
00:48
Еще одно нападение с ножом во Франции попало на видео
Происшествия В мире
В подмосковном лесу нашли хижину мальчика-маугли
00:45
В подмосковном лесу нашли хижину мальчика-маугли
Происшествия
Появилось видео драки с кондуктором автобуса в Красноярске
00:27
Появилось видео драки с кондуктором автобуса в Красноярске
Происшествия
Момент пуска ракеты ОТРК «Искандер-М» попал на видео
00:51
Момент пуска ракеты ОТРК «Искандер-М» попал на видео
Армия Войска
Появилось видео из Ниццы, где произошла резня
00:24
Появилось видео из Ниццы, где произошла резня
Происшествия В мире
Опубликовано видео обращения к Тарзану его экс-любовницы
01:00
Опубликовано видео обращения к Тарзану его экс-любовницы
Шоу-бизнес
Инцидент у офиса «Яндекс-такси» из-за угроз самосожжения попал на видео
00:13
Инцидент у офиса «Яндекс-такси» из-за угроз самосожжения попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение