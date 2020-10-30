«Деньги на лечение не дойдут до пациентов»

«Хорошая инициатива, есть «но». К сожалению, все хорошие инициативы президента Путина разбиваются как волны о скалы недееспособных дилетантов, которые занимаются выполнением этих приказов и заданий. Я уверен, к сожалению, что большая часть этих денег осядет по дороге к нуждающимся в лекарствах гражданам, большая часть денег не дойдет до тех, кому она предназначается. Зависнут финансы в руках тех, кто их распределяет», — сказал он.