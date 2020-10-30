«Деньги на лечение не дойдут до пациентов»

Музыкант Найк Борзов в эфире НСН отметил, что многие хорошие идеи Путина не реализуются в полном объеме. Президент России Владимир Путин поручил незамедлительно выделить пять миллиардов рублей на лекарства для тех, кто лечится от коронавируса дома. Глава государства отметил, что часть людей, которые переносят инфекцию в легкой форме, готовы проходить лечение амбулаторно, однако существует проблема доступности лекарств. Музыкант Найк Борзов в интервью НСН с сожалением отметил, что хорошие идеи Путина часто разбиваются как волны о скалы.
«Хорошая инициатива, есть «но». К сожалению, все хорошие инициативы президента Путина разбиваются как волны о скалы недееспособных дилетантов, которые занимаются выполнением этих приказов и заданий. Я уверен, к сожалению, что большая часть этих денег осядет по дороге к нуждающимся в лекарствах гражданам, большая часть денег не дойдет до тех, кому она предназначается. Зависнут финансы в руках тех, кто их распределяет», — сказал он.
Также Найк Борзов в эксклюзивном интервью НСН выразил надежду, что после пандемии россияне чаще начнут ходить на концерты.