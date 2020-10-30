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Путину поставили двойку за поддержку молодых семей 

Национальная Служба Новостей 17 минут назад
Найк Борзов поставил Путину двойку
Фото: nsn.fm
Нужно не только лечить людей, но и достойно воспитывать будущие поколения, заявил в эфире НСН музыкант Найк Борзов. Во втором квартале текущего года 65% молодых семей могли позволить себе только покупки еды и необходимой одежды, сообщает Росстат.
Найк Борзов в эфире НСН отметил, что президент России Владимир Путин может выдвигать хорошие идеи для помощи населения — например, о выделении денег на лекарства тем, кто сейчас амбулаторно лечится от коронавируса.
Но, как заметил музыкант, за неспособность достойно воспитывать будущее поколение глава государства получает двойку.

«Конечно, людей лечить тоже надо, но то, что молодые семья не могут достойно существовать и воспитывать своих детей, будущее России, за это двойка президенту», — прокомментировал он.

Также Найк Борзов в эксклюзивном интервью НСН выразил надежду, что после пандемии россияне чаще начнут ходить на концерты.
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Шоу-бизнес , Политика , Найк Борзов , Владимир Путин , Росстат
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