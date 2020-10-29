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Герой «Давай поженимся!» раскритиковал ведущих шоу 

Павел Тиунов 1 час назад
Герой «Давай поженимся!» раскритиковал ведущих шоу
Фото: Кадр программы
«Жених» в очередном выпуске программы «Давай поженимся!» заявил, что репертуар шоу давно устарел и его нужно менять. Мужчина не полез за словом в карман, когда телеведущие постарались его подколоть.
Неожиданную реакцию «жениха» вызвал вопрос Ларисы Гузеевой, не он ли пишет ей оскорбительные комментарии в соцсетях. Мужчина в ответ отметил, что телеведущая «путает», и попросил ее «не льстить себе». Затем он подчеркнул, что формат программы уже давно устарел и его следовало бы сменить.
Встрявшей в разговор Розе Сябитовой тоже досталось. Её «жених» упрекнул, что она воспитывает в «невестах» только жажду выгоды и финансового благополучия. Впрочем, словесная перепалка дальше взаимных уколов не зашла и в конце программы мужчина благополучно выбрал себе подругу.
Однако не все конфликты участников шоу с ведущими заканчиваются благополучно. Ранее, как сообщал «Рамблер», участница «Давай поженимся», не стесняясь в выражениях, высказала телеведущим Ларисе Гузеевой и Розе Сябитовой претензии по поводу нелестного отношения к своей персоне. Затем несостоявшаяся невеста покинула проект, «громко хлопнув дверью». Девушка возмутилась, что Роза Сябитова посоветовала женихам не обращать на героиню программы внимания.
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Шоу-бизнес , Лариса Гузеева
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