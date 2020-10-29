Звезду «Универа» высмеяли в соцсетях 

Пользователи Instagram подняли на смех звезду сериала «Универ» Анну Хилькевич , которая выложила на своей странице юмористический ролик про материнский капитал. Актрисе, которая явно не нуждается в деньгах, не понять рядовых россиянок, отметили в соцсети.

Речь о 10-секундном видео, которое появилось в аккаунте артистки 28 октября. В ролике Хилькевич будто случайно натыкается в телефоне на новость о том, что власти дают по 600 тысяч рублей семьям, в которых рождается третий ребенок. Актриса за секунду меняет образ: она якобы звонит мужу и поет ему популярный трек о том, как они «откроют бизнес, будут делать бабки, купят себе шмотки, купят себе тапки».

Подписчики Хилькевич отметили, что таким образом актриса возможно намекает супругу на третьего ребенка: пара уже воспитывает двоих дочерей. Однако некоторые пользователи пришли к выводу, что артистке не стоит шутить на подобные темы, поскольку у нее получается неправдоподобно.

«Это действительно смешно смотреть от человека, когда лишь Баленсиага (кофта на Хилькевич в ролике — прим. ред.) стоит ~50-100к», — написала пользовательница под ником llllarinallll (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

«600к для Анны с мужем один раз в ресторан сходить», — отметил_dims_rodionov_.

«К сожалению, этим бизнесом уже пол страны занимается..», — напомнила dana.danissimo.