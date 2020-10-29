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Звезду «Универа» высмеяли в соцсетях 

Павел Тиунов 1 час назад
Звезду «Универа» высмеяли в соцсетях
Фото: Instagram
Пользователи Instagram подняли на смех звезду сериала «Универ» Анну Хилькевич, которая выложила на своей странице юмористический ролик про материнский капитал. Актрисе, которая явно не нуждается в деньгах, не понять рядовых россиянок, отметили в соцсети.
Речь о 10-секундном видео, которое появилось в аккаунте артистки 28 октября. В ролике Хилькевич будто случайно натыкается в телефоне на новость о том, что власти дают по 600 тысяч рублей семьям, в которых рождается третий ребенок. Актриса за секунду меняет образ: она якобы звонит мужу и поет ему популярный трек о том, как они «откроют бизнес, будут делать бабки, купят себе шмотки, купят себе тапки».
Подписчики Хилькевич отметили, что таким образом актриса возможно намекает супругу на третьего ребенка: пара уже воспитывает двоих дочерей. Однако некоторые пользователи пришли к выводу, что артистке не стоит шутить на подобные темы, поскольку у нее получается неправдоподобно.

«Это действительно смешно смотреть от человека, когда лишь Баленсиага (кофта на Хилькевич в ролике — прим. ред.) стоит ~50-100к», — написала пользовательница под ником llllarinallll (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).


«600к для Анны с мужем один раз в ресторан сходить», — отметил_dims_rodionov_.


«К сожалению, этим бизнесом уже пол страны занимается..», — напомнила dana.danissimo.

Ранее, как сообщал «Рамблер», бывшая звезда «Дома-2» Алена Водонаева инициировала скандал, высказавшись в Instagram о россиянках, рожающих детей ради материнского капитала. Она назвала последних «быдлом, которому вечно не хватает на бутылку водки». Слова экс-телезвезды вызвали широкий общественный резонанс. В частности, спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал оштрафовать Водонаеву на 100 миллионов рублей.
Видео дня. Мужчина застрял в мусоропроводе, спасая паспорт
Комментарии
Шоу-бизнес , Анна Хилькевич , Вячеслав Володин , Алена Водонаева , Госдума
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