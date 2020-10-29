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Стали известны подробности отношений Конкина с любовницей 

Артём Кульша 9 минут назад
Стали известны подробности отношений Конкина с любовницей
Фото: ТАСС
Актер Владимир Конкин не состоит в интимных отношениях со своим директором Еленой Переслени. Об этом его адвокат Юлия Нитченко сообщила Пятому каналу.
69-летний Конкин, как сообщал «Рамблер», — вдовец. Он прожил со своей женой Аллой 39 лет. В 2010 году она скончалась от рака. Некоторое время назад средства массовой информации сообщили, что актер может состоять в интимных отношениях с Переслени.

«У Владимира Алексеевича с Переслени исключительно рабочие отношения», — подчеркнула Нитченко.

По ее словам, Переслени и ее муж Эдуард Митин — обычная семья, исключительно так, как членов семьи, их воспринимает и Конкин. Адвокат отметила, что актер часто проводит время вместе со своим директором и ее мужем.
Также она рассказала, что в отношении одного из федеральных каналов для защиты чести и деловой репутации Конкина, Переслени и Митина была подана претензия об изъятии из публичного доступа эфиров, в ходе которых прозвучала клевета в их адрес. Кроме того, была подана еще одна претензия — с требованием публичного извинения.

«Мы бы хотели, чтобы его принес канал из-за этих сценариев, которые создаются и уводят нас от расследования убийства Софии Конкиной в сторону копания в грязном белье всех людей, которые имеют отношение к Владимиру Алексеевичу», — сообщила Нитченко.

В сентябре 32-летняя дочь Конкина скончалась в результате отказа почек, после того как была госпитализирована в Боткинскую больницу в Москве с диагнозом «Утопление». За несколько дней до смерти Конкина была обнаружена без сознания в воде в бассейне в фитнес-центре Jump.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Владимир Конкин , София Конкина , Елена Переслени
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