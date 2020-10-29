Впереди раздел имущества: Харламов и Асмус расторгли брак 

Гарик Харламов и Кристина Асмус официально развелись. По словам адвоката актрисы, в ближайшие месяцы бывших супругов ждут переговоры по поводу раздела имущества. Судя по всему, речь может идти о крупных суммах: в 2019 году издание Forbes оценило доход Гарика Харламова в $2,1 млн Шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о разводе еще 22 июня. Процесс длился четыре месяца, поскольку судья постоянно отводила время на примирение. По словам адвоката Асмус Марины Дубровской, резидент Comedy Club несколько месяцев пытался наладить отношения, но актриса настаивала на разводе.

«Когда у нее появится немного времени, она планирует дать комментарий на эту тему, чтобы больше не было попыток искажения информации», — пояснила РИА «Новости» Дубровская, отметив, что сейчас Асмус проводит все свое время с ребенком. Также она совсем недавно перенесла коронавирус в тяжелой форме.

В ближайшее время Харламову и Асмус предстоит решить вопрос разделения имущества. «В ближайшие несколько месяцев мы надеемся мирно закончить наши переговоры по поводу раздела имущества», — отметила Дубровская.

В июне сайт mk.ru со ссылкой на источник, близкий к юмористу, писал, что бывшие супруги договорились о том, как будут делить свои активы. Сообщалось, что Асмус после расторжения брака будет проживать с дочерью в особняке, расположенном в одном из элитных поселков Московской области. Загородный дом она выбрала из-за того, что рядом расположена школа, в которую скоро пойдет учиться их дочь.

«По алиментам никто не знает, как они решили. Разногласия, наверное, спровоцировало то, что Кристина стала очень востребована, много работала. Чужие чувства — потемки», — отметил источник.

Тем временем Харламов, по информации издания, будет проживать в московской квартире, расположенной возле станции метро «Проспект Мира». Жилье было куплено в ипотеку в 2014 году. Кредит был погашен артистом досрочно, через год после покупки. Утверждалось, что Харламов выиграл в одном из латвийских казино крупную сумму в евро.

При этом имущество супругов может оцениваться в несколько миллионов долларов. В 2019 году Forbes оценило доход Гарика Харламова в $2,1 млн В рейтинге самых успешных российских комиков до 40 лет артист занял третье место после Павла Воли ($2,5 млн) и Михаила Галустяна ($2,2 млн).

В то же время в списке самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта за 2020-й год Харламов финишировал на 20-м месте: с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года он заработал $2,9 млн, обогнав по доходу журналиста Юрия Дудя.

Недавно Харламов заявил, что у них с Асмус не было конкретной причины для расставания — просто отношения угасали и со временем сошли на нет. По словам комика, в связи с участием в разных проектах у них изменились интересы и круг общения. Он подчеркнул, что решение развестись было обоюдным.

«Все произошло достаточно давно, когда мы с Кристиной поняли, что являемся совершенно разными людьми. Не знаю, как это объяснить. Со временем чувства ослабевают, все уходит, и ты понимаешь: вы из разных миров. В силу того, что мы, слава богу, интеллигентные люди, нам удалось избежать скандалов», — объяснил Харламов в интервью на YouTube-канале Данилы Поперечного.

Харламов и Асмус поженились в 2013 году, в браке у них родилась дочь..