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«Доводят до накала»: изнанка скандальных телешоу 

Мария Иванова 41 минуту назад
«Доводят до накала»: изнанка скандальных телешоу
Фото: РИА Новости
Корреспондент «Комсомольской правды» Дина Карпицкая выяснила, что происходит за кулисами российских ток-шоу. По ее словам, все герои — настоящие, а их истории — реальные, но участников программ «заранее доводят до накала».
Племянница Сергея Скрипаля Виктория рассказала Карпицкой, что появилась на телевидении столь скоро после отравления дяди, так как ее квартиру осаждали телевизионщики.

«Мы боялись выходить из квартиры. А потом они вообще заявили, что если я не открою, то подожгут дверь», — заявила она.

По словам Карпицкой, герои программ всегда задолго до эфира начинают жить под пристальным вниманием телевизионщиков.

«Прямо на территории студий всегда есть гостиница для героев программы. Телефоны у них отбирают и не оставляют натурально ни на минуту. Даже ночью! Хочешь в магазин — пожалуйста, но в сопровождении нашего корреспондента», — рассказала она.

Перед эфиром героев заранее разводят по разным гримеркам и настраивают друг против друга.

«Вы, главное, не волнуйтесь и, как выйдете, сразу: «Вранье!» И начинайте с главного. «Никаких денег я у тебя не брал…» Нет, нет! Никто не предлагает врать. Просто подталкивают действовать без раскачки», — рассказала Карпицкая о методах сотрудников шоу.

Она добавила, что у всех сотрудников телешоу есть маленькие наушники, в которые «чей-то голос» постоянно говорит, что делать и кого как настроить.
Как писал «Рамблер», ранее «КП» рассказала, что «тройка записных „суперэкспертов“ уже несколько лет кочует с одного российского политического шоу на другое и зарабатывает на этом, соглашаясь на публичные побои и унижения. Речь идет об украинце Вячеславе Ковтуне, американце Майкле Боме и поляке Якубе Корейбе.
»КП» отмечала» со ссылкой на осведомленный источник, что ежемесячный доход Ковтуна за участие в российских телешоу может составлять от 500 до 700 тысяч рублей.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Сергей Скрипаль , Вячеслав Ковтун , Комсомольская правда
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