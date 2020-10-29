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«Что вы употребляете»: Малахов довел россиян историей о беременной от пришельца 

Мария Иванова 1 час назад
Малахов довел россиян историей о беременной от пришельца
Фото: globallookpress.com
Интернет-пользователи раскритиковали телеведущего Андрея Малахова из-за нового выпуска его «Прямого эфира». В выпуске «Пророчества Ванги сбываются? Пришельцы на связи» гостья Малахова рассказала о беременности от инопланетянина.
В выпуске также обсуждалось пермское село Молёбка. В программе Малахова заявили, что почти каждый, кто побывал в тех местах, «рассказывал о светящихся шарах, нашествии НЛО и огненных столбах, взмывающих в небо».
Пользователи решили, что даже конфликты в семьях знаменитостей выглядят более правдоподобно, чем рассказы «контактеров».

«Уважаемые инопланетяне! Заберите меня с этой планеты! Я устал, от этого бреда с Федерального канала!» — написала Наталья Костандян (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).


«ЗАБЕРЕМЕНЕЛА ОТ ИНОПЛАНЕТЯН!"" СУПЕР ОТМАЗКА, ВОТ НАВЕРНО МУЖ ОБРАДОВАЛСЯ …..» — добавил Olgert Eriksson.


«Малахов что вы всей студией употребляете?» — поинтересовалась Маргарита Игнатьева.


«Каждый выпуск трэшовее предыдущего» — написала Евгения Паркер.


«При Советской власти все эти контактеры вместе с Малаховым давно бы нашли себе достойное место в психушке!» — заключила Евгения Моряхина.

Как писал «Рамблер», пользователи не раз критиковали шоу Малахова из-за выпусков об отношениях 39-летнего Гогена Солнцева и 65-летней Екатерины Терешкович, а также серии программ о Диане Шурыгиной, ставшей жертвой изнасилования. Пользователи заявляли, что такие «грязные» сюжеты со скандалами и драками не подходят для федеральных каналов.
Комментарии
Шоу-бизнес , Диана Шурыгина , Андрей Малахов , Екатерина Терешкович
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