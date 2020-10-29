Малахов довел россиян историей о беременной от пришельца

Интернет-пользователи раскритиковали телеведущего Андрея Малахова из-за нового выпуска его «Прямого эфира». В выпуске «Пророчества Ванги сбываются? Пришельцы на связи» гостья Малахова рассказала о беременности от инопланетянина.
В выпуске также обсуждалось пермское село Молёбка. В программе Малахова заявили, что почти каждый, кто побывал в тех местах, «рассказывал о светящихся шарах, нашествии НЛО и огненных столбах, взмывающих в небо».
Пользователи решили, что даже конфликты в семьях знаменитостей выглядят более правдоподобно, чем рассказы «контактеров».
«Уважаемые инопланетяне! Заберите меня с этой планеты! Я устал, от этого бреда с Федерального канала!» — написала Наталья Костандян (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«ЗАБЕРЕМЕНЕЛА ОТ ИНОПЛАНЕТЯН!"" СУПЕР ОТМАЗКА, ВОТ НАВЕРНО МУЖ ОБРАДОВАЛСЯ …..» — добавил Olgert Eriksson.
«Малахов что вы всей студией употребляете?» — поинтересовалась Маргарита Игнатьева.
«Каждый выпуск трэшовее предыдущего» — написала Евгения Паркер.
«При Советской власти все эти контактеры вместе с Малаховым давно бы нашли себе достойное место в психушке!» — заключила Евгения Моряхина.
Как писал «Рамблер», пользователи не раз критиковали шоу Малахова из-за выпусков об отношениях 39-летнего Гогена Солнцева и 65-летней Екатерины Терешкович, а также серии программ о Диане Шурыгиной, ставшей жертвой изнасилования. Пользователи заявляли, что такие «грязные» сюжеты со скандалами и драками не подходят для федеральных каналов.