Малахов довел россиян историей о беременной от пришельца

Интернет-пользователи раскритиковали телеведущего Андрея Малахова из-за нового выпуска его «Прямого эфира». В выпуске «Пророчества Ванги сбываются? Пришельцы на связи» гостья Малахова рассказала о беременности от инопланетянина.

В выпуске также обсуждалось пермское село Молёбка. В программе Малахова заявили, что почти каждый, кто побывал в тех местах, «рассказывал о светящихся шарах, нашествии НЛО и огненных столбах, взмывающих в небо».

Пользователи решили, что даже конфликты в семьях знаменитостей выглядят более правдоподобно, чем рассказы «контактеров».

«Уважаемые инопланетяне! Заберите меня с этой планеты! Я устал, от этого бреда с Федерального канала!» — написала Наталья Костандян (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«ЗАБЕРЕМЕНЕЛА ОТ ИНОПЛАНЕТЯН!"" СУПЕР ОТМАЗКА, ВОТ НАВЕРНО МУЖ ОБРАДОВАЛСЯ …..» — добавил Olgert Eriksson.

«Малахов что вы всей студией употребляете?» — поинтересовалась Маргарита Игнатьева.

«Каждый выпуск трэшовее предыдущего» — написала Евгения Паркер.

«При Советской власти все эти контактеры вместе с Малаховым давно бы нашли себе достойное место в психушке!» — заключила Евгения Моряхина.