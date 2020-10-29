Ещё
Далее:
Читайте также:
Не верь, не бойся, не проси
Не верь, не бойся, не проси Криминал в кино ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Таксист высадил Водонаеву и попал на видео 

Вадим Дроздов 40 минут назад
Алена Водонаева выложила в социальные сети видео своей неудачной поездки на такси. Водитель "Яндекс. Такси" просто завершил поездку и сказал Водонаевоей выходить из машины. Свое решение он объяснил так: "Потому что я не хочу вас везти". По словам телеведущей, такая реакция водителя последовала на ее просьбу надеть маску. Также Водонаева напомнила водителю, что сейчас в стране период пандемии и отсутствие средств индивидуальной защиты в общественном транспорте наказуемо. Мужчина сказал, что не носит средства индивидуальной защиты. После этого таксист остановил машину и начали происходить события с видео.
Шоу-бизнес , Видео , Алена Водонаева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Познер: «У меня с Навальным был странный разговор»
Познер: «У меня с Навальным был странный разговор»
Шварценеггер перенес операцию
Шварценеггер перенес операцию
Появилось видео ввода войск в Филадельфию
Появилось видео ввода войск в Филадельфию
Киев назвал условие для выборов в Донбассе
Киев назвал условие для выборов в Донбассе
Видео
Опубликовано видео пуска новой ракеты системы ПРО
00:39
Опубликовано видео пуска новой ракеты системы ПРО
Армия
Самые экологичные города России попали на видео
04:37
Самые экологичные города России попали на видео
Общество
Таксист высадил Водонаеву и попал на видео
02:33
Таксист высадил Водонаеву и попал на видео
Шоу-бизнес
Угонщик «Гелендвагена» в Королеве попал на видео
00:45
Угонщик «Гелендвагена» в Королеве попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео обысков дома мэра Челябинска
02:08
Опубликовано видео обысков дома мэра Челябинска
Происшествия
Тайфун «Молаве» над Вьетнамом попал на видео
00:51
Тайфун «Молаве» над Вьетнамом попал на видео
Происшествия
Электростанция нового поколения попала на видео
02:41
Электростанция нового поколения попала на видео
Наука и техника
Последние слова блогера с COVID-19 попали на видео
01:44
Последние слова блогера с COVID-19 попали на видео
Происшествия
Появилось видео ввода войск в Филадельфию
00:58
Появилось видео ввода войск в Филадельфию
Происшествия
Разгонный блок «Фрегат-СБ» попал на видео
02:42
Разгонный блок «Фрегат-СБ» попал на видео
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение