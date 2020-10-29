Алена Водонаева выложила в социальные сети видео своей неудачной поездки на такси. Водитель "Яндекс. Такси" просто завершил поездку и сказал Водонаевоей выходить из машины. Свое решение он объяснил так: "Потому что я не хочу вас везти". По словам телеведущей, такая реакция водителя последовала на ее просьбу надеть маску. Также Водонаева напомнила водителю, что сейчас в стране период пандемии и отсутствие средств индивидуальной защиты в общественном транспорте наказуемо. Мужчина сказал, что не носит средства индивидуальной защиты. После этого таксист остановил машину и начали происходить события с видео.
Таксист высадил Водонаеву и попал на видео
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