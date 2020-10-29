Перенесший COVID-19 Гоша Куценко обратился к россиянам 

Актер Гоша Куценко, ранее госпитализированный с коронавирусом, опубликовал обращение к россиянам в своем инстаграме.
Артист сообщил о выздоровлении и поблагодарил всех врачей и специалистов, которые борются с эпидемией.
"Очень коварная болезнь. Самая тяжкая из всех, что приходилось переносить!" — написал Куценко в подписи к видеоролику.
Актер призвал россиян не слушать диссидентов, а верить врачам и переболевшим COVID-19.
Кроме того, Куценко настоятельно посоветовал всем носить маски. В качестве примера важности средств индивидуальной защиты актер привел Китай, где, по его мнению, эпидемию удалось победить благодаря "элементарной дисциплине".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.