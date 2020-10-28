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Прилучный бросил Карпович и хочет вернуть жену 

Алиса Селезнёва 45 минут назад
Прилучный бросил Карпович и хочет вернуть жену
Фото: ТАСС
Актер Павел Прилучный расстался со своей возлюбленной Мирославой Карпович и хочет вернуться к бывшей жене, но «не знает как». Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает «Комсомольская правда».
Как писал «Рамблер», 21 июня стало известно о разводе Прилучного с женой Агатой Муцениеце, в браке с которой родились двое детей. Спустя некоторое время СМИ сообщили, что актер встречается со своей коллегой Мирославой Карпович.
По словам источников из окружения Карпович, звезда «Папиных дочек» и Павел Прилучный не смогли ужиться под одной крышей и актер принял решение расстаться.

«Карпович, конечно же, в шоке от такого финала. Хотя ей все говорили, что на чужом несчастье свое счастье не построишь. Ей даже пришлось обратиться к психологу, она очень тяжело переживает разрыв», — отметили знакомые актрисы.

По их данным, возможным поводом для расставания стала фотосессия Карпович в белом платье.

«Прилучный оказался не готов к такому быстрому развитию событий. Ему казалось, что Мира и ее мать на него давят. Он же только получил развод, а его снова захотели охомутать. Он говорит друзьям, что хочет вернуть жену, но не знает как», — отметили они.

Ранее Муцениеце дала характеристику возлюбленной своего бывшего мужа в рамках шоу «Честный развод». Она назвала Карпович «особью женского пола».
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Комментарии
Шоу-бизнес , Павел Прилучный , Агата Муцениеце , Мирослава Карпович , Комсомольская правда
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