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Заворотнюк прибегла к суррогатному материнству 

Артём Кульша 1 час назад
Заворотнюк прибегла к суррогатному материнству
Фото: globallookpress.com
Актриса Анастасия Заворотнюк прибегла к суррогатному материнству. Об этом ее коллега Анастасия Макеева рассказала в эфире YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».
38-летняя Макеева сообщила, что уже давно, около девяти лет назад, задумалась о том, чтобы завести детей, однако это оказалось непросто — у нее диагностировали болезнь, которая этому препятствует.

«Я уже в этом смысле выплакала свое и отношусь к этому философски. Я верю в чудеса. Я абсолютно четко уверена, что у меня будут дети. Каким образом они будут, я не знаю», — заявила она.

Актриса рассказала, что четырежды неудачно прибегала к процедуре экстракорпорального оплодотворения, тратила на это очень-очень много сил и энергии, после каждого ЭКО поправлялась на девять килограммов, а потом худела. Она отметила, что ЭКО колоссально повышает риск заболеть раком, она этого боится, но продолжит делать эти процедуры, потому что это единственный шанс завести ребенка.

«Думала о суррогатном материнстве. Насколько я помню, у Насти Заворотнюк как раз было суррогатное материнство. Это не сильно ей помогло…» — добавила Макеева.

Заворотнюк, как сообщал «Рамблер», была замужем трижды — за бизнесменами Олафом Шварцкопфом и Дмитрием Стрюковым и фигуристом Петром Чернышевым. В браке со Стрюковым у нее родились дочь Анна и сын Майкл, а в браке с Чернышевым — дочь Мила. В 2019 году стало известно, что Заворотнюк может быть больна глиобластомой, раком головного мозга.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Дмитрий Стрюков , Анастасия Заворотнюк , Петр Чернышев , Анастасия Макеева
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