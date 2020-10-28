Заворотнюк прибегла к суррогатному материнству 

38-летняя Макеева сообщила, что уже давно, около девяти лет назад, задумалась о том, чтобы завести детей, однако это оказалось непросто — у нее диагностировали болезнь, которая этому препятствует.

«Я уже в этом смысле выплакала свое и отношусь к этому философски. Я верю в чудеса. Я абсолютно четко уверена, что у меня будут дети. Каким образом они будут, я не знаю», — заявила она.

Актриса рассказала, что четырежды неудачно прибегала к процедуре экстракорпорального оплодотворения, тратила на это очень-очень много сил и энергии, после каждого ЭКО поправлялась на девять килограммов, а потом худела. Она отметила, что ЭКО колоссально повышает риск заболеть раком, она этого боится, но продолжит делать эти процедуры, потому что это единственный шанс завести ребенка.

«Думала о суррогатном материнстве. Насколько я помню, у Насти Заворотнюк как раз было суррогатное материнство. Это не сильно ей помогло…» — добавила Макеева.