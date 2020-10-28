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Избивший девушку во время эфира российский блогер обнищал 

Lenta.ru и ещё 1 40 минут назад
Российский блогер белорусского происхождения Андрей Бурим, известный в интернете под псевдонимом Mellstroy, признался, что обнищал. О ситуации он сообщил во время стрима на YouTube-канале Serge. По словам Бурима, канал принадлежит его брату.

«Сейчас я нищий. И нужны бабки, потому что мне заблокировали абсолютно все способы заработка», — отметил он.

Это произошло после инцидента с избиением модели Аленой Ефремовой на трансляции в сети и заведением на него уголовного дела.
Модель избили головой об стол во время прямого эфира
По словам Бурима, он понимает, что в связи с возникшими проблемами ему возможно «придется» снова начать зарабатывать не больше 15-30 тысяч рублей в месяц. «Как обычный рабочий. Если сложится так жизнь», — добавил блогер.
19 октября Бурим разбил Ефремовой лицо в прямом эфире. Он несколько раз ударил ее головой о стол. На следующий день администрация видеохостинга YouTube заблокировала канал Бурима. В настоящее время он продолжает вести стримы с другого канала.
Перед насилием со стороны блогера молодые люди поругались в ходе стрима на Twitch. Девушка попросила Бурима раздеться перед камерой, чтобы доказать, что у него красивая фигура. В ответ на это он несколько раз ударил ее голову о стол и прокричал, что никогда не говорил ничего подобного.
Ефремова намерена добиться, чтобы наказание стримеру вынесли в судебном порядке. На Mellstroy позже завели уголовное дело за избиение девушки. Его также допросила полиция.
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Шоу-бизнес , Видео
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