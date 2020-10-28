Матвиенко ответил на призыв закрыть «Голос»

«Коммунисты России» захотели пропиариться на «Голосе» и раздули скандал на ровном месте, с таким заявлением в эксклюзивном интервью NEWS.ru выступил продюсер Игорь Матвиенко

Я прочитал новость, что «Коммунисты России» потребовали закрыть «Голос». Я подумал, зачем? Я думаю, неужели людям нечем заняться? А потом понимаю: есть, чем заняться. Видимо, очень правильные маркетологи сказали, что нужно взять то, что на слуху, и к ним прилепиться и наехать. Наехали и тут же попали в топы новостей, ни на чём, — сказал Матвиенко.

Кроме того, продюсер отметил, что «Голос» отличается форматом от всех других аналогичных шоу на телевидении.

Мне очень нравится «Голос». Но это не конкурс. «Фабрика звёзд» была конкурсом, людям давали возможность, и мы сейчас их видим на сцене. «Голос» — это телевизионное шоу, с интригой выбывания, но всё же шоу. Люди этого не понимают. Поэтому после «Голоса» никого не появляется [на большой сцене], они не могут появиться, — подчеркнул Матвиенко.

Ранее СМИ сообщили, что партия «Коммунисты России» потребовали у Первого канала закрыть шоу «Голос». Авторы обращения попросили телеканал создать другую программу, полностью поменяв принципы как отбора конкурсантов, так и подбора жюри.

Поводом стал скандал с одной из участниц — Александрой Будниковой, дочерью ведущего Первого канала Романа Будникова . Представители шоу-бизнеса и зрители шоу увидели в этом признаки блата.

В свою очередь другая часть шоу-бизнеса вступилась за Будникову. В частности, сын Юрия Лозы Олег сказал в интервью NEWS.ru, что дети звёзд имеют право на собственный творческий путь.