Не из-за маски: таксист о конфликте с Водонаевой

Московский таксист рассказал свою версию конфликта с Аленой Водонаевой.

В комментарии телеграм-каналу Mash водитель заявил , что конфликт начался не из-за маски. Телеведущая осталась недовольна тем, что он не подал машину в закрытый двор со шлагбаумом.

После этого, по словам таксиста, Водонаева якобы начала искать, к чему еще придраться, и стала снимать видео разговора про маску.

Накануне, как писал «Рамблер», Водонаева рассказала в соцсетях, что вызвала такси, но водитель машины оказался без маски. На ее просьбу надеть маску водитель не отреагировал и, по словам ведущей, «ушел в отказ и перепалку». После нескольких минут препирательств водитель остановил машину и попросил телеведущую выйти и «ехать хоть в противогазе». По словам Водонаевой, водитель выставлял ее дурой за ее же деньги, и она осталась обескуражена такой наглостью и хамством.

В настоящее время в ситуации разбираются, в том числе МАДИ. Если информация о том, что таксист отказывался выполнять карантинные требования и надевать маску, подтвердится, ему может грозить штраф в 5 тысяч рублей, а автопарку - до 300 тысяч.