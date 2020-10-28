Легенда ТВ рассказала о трагической смерти сына

На протяжении месяца безутешная мать пыталась разыскать наследника, ставшего жертвой грабителей

73-летняя советская и российская телеведущая Татьяна Судец , полюбившаяся зрителю благодаря непосредственному участию в программе «Спокойной ночи, малыши!», пережила страшную трагедию, о которой долгое время не решалась говорить. Впервые заслуженная артистка решила поделиться личным горем со своей коллегой Лерой Кудрявцевой в телешоу «Секрет на миллион».

В анонсе очередной программы, гостем которой и стала Судец, теледива рассказала о потере своего ребенка. В 1992 году 24-летний Андрей таинственно исчез при загадочных обстоятельствах. На протяжении месяца мать пыталась разыскать наследника. Позже высинилось, что парня жестоко избили и бросили умирать в подмосковном лесу.

Друзья и близкие как могли пытались поддержать Татьяну, призывая ее вспомнить о младшей дочери. Но даже мысли о Даше не могли успокоить безутешную мать… «Но это не взаимозаменяемые детали: сын и дочь», — говорит знаменитый диктор. По словам Судец, тогда она едва не сошла сума, ведь все те томительные ночи проходили в рыданиях, а днем ей приходилось лучезарно улыбаться на камеру и изображать счастье. «Пережить потерю ребенка своего — это очень страшно», — признается Татьяна Александровна в разговоре с Кудрявцевой.