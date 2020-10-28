Вдове и дочери Алексея Баталова из-за мошенничества с имуществом артиста был причинен ущерб в размере 36 млн рублей. По словам адвоката Павла Астахова, женщины требуют справедливого суда в отношении аферистов. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин попросил своих подчиненных не давить на родственников актера во время расследования.

На оперативном совещании Следственного комитета РФ глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал исключить давление на вдову и дочь народного артиста СССР Алексея Баталова. Ранее их признали потерпевшими по делу о мошенничестве с наследством актера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК.

«Бастрыкин обратил особое внимание на оперативное и объективное расследование уголовного дела о мошеннических действиях в отношении семьи Баталова, поручив своим подчиненным исключить давление на потерпевших, а также оказать им содействие, в случае необходимости, в получении медицинской помощи», — сказали в пресс-службе.

В ходе расследования уголовного дела о мошенничестве с имуществом Баталова 26 октября были задержаны актриса Наталья Дрожжина и ее супруг Михаил Цивин . По итогам заседания Хамовнический суд Москвы не стал удовлетворять просьбу следователей об аресте обвиняемых и назначил им запрет на определенные действия. В частности, Дрожжиной запретили посещать общественные мероприятия и покидать место жительства в ночное время.

Баталов умер в июне 2017 года на 89-м году жизни. В 2020 году в СМИ появились сообщения о том, что сблизившиеся с Баталовым незадолго до смерти люди якобы отобрали у его вдовы Гитаны Леонтенко и дочери-инвалида Марии жилье и деньги со счетов. Женщины написали заявление в полицию с требованием возбудить уголовное дело против Дрожжиной и Цивина и высказали уверенность в том, что нотариальные доверенности на управление недвижимостью и банковскими счетами семьи были получены мошенническим путем. В интервью телеканалу «Россия 1» адвокат Павел Астахов сообщил, что вдове и дочери Баталова был причинен ущерб в размере 36 млн рублей. По его словам, женщины требуют справедливого суда в отношении аферистов.

«Они сказали: «Мы не жаждем ничьей крови. Но нам настолько испортили жизнь, у нас все отобрали, нас сделали практически бомжами и нищими. Все до последнего цента и последней копейки со счетов сняли. Поэтому мы за то, чтобы справедливость восторжествовала», — процитировал позицию семьи артиста Астахов.

В сентябре на передаче «Звезды сошлись» на НТВ коллеги и друзья Баталова заявили, что Дрожжина и Цивин заводят «дружбу» с пожилыми знаменитостями и переписывает на себя их наследство. Друг семьи покойного артиста Юрий Шерлинг назвал супругов «прекрасной артистичной парой конченых совершенно мошенников».

«Мишу Цивина и его супругу я знаю очень много лет, — сказал Шерлинг. — Они гробовщики, они специально сидят у старых людей. Есть целая плеяда мошенников, которые переписывают на себя имущество стариков. Этим они занимались не только у Баталовых. Я точно знаю, что Дрожжина владеет немалым количеством квартир, отнятых таким способом. Они действительно обеспеченные люди, они по-актерски втирались в доверие. Возможно, это ее лучшая роль».

Гости передачи вспомнили, что Дрожжина участвовала в организации похорон актрисы комедии «Иван Васильевич меняет профессию» Натальи Кустинской , а также знала об имуществе народного артиста СССР Леонида Броневого, умершего в возрасте 88 лет. Кроме того, участники шоу отметили, что актриса не имела особых заслуг в кинематографе — на ее счету не более 20 эпизодических ролей (мама Ляли в «Интердевочке», буфетчица в «Семнадцати мгновениях весны» и другие).

По мнению присутствующих, Дрожжина подсунула вдове Баталова Гитане Леонтенко документы, которые она не смогла прочитать из-за плохого зрения, но подписала из-за доверия. Объяснить действия Дрожжиной вызвался ее муж, который пришел в студию шоу. Он объяснил, почему Леонтенко отписала часть квартиры.

«Две трети квартиры принадлежат Гитане Аркадьевне Баталовой. Одна треть принадлежит Наталье Георгиевне Дрожжиной по договору пожизненного содержания с проживанием и обеспечением Марии Алексеевне Баталовой — дочери актера от второго брака, — поделился Цивин. — Получается, что 72-летняя Дрожжина взяла на себя обязательства по отношению к женщине, которой всего 52 года».

По словам Цивина, сразу после составления договора Дрожжина переписала все свое имущество на имя дочери Баталова.