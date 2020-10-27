В Сети высмеяли стихи Тарзана

Стриптизер опубликовал стихотворение, вероятно, собственного сочинения, в котором назвал себя «парнем-рубахой», который «плясал — не тужил» и «не смел обидеть и птаху».

«Думаете, это сказка?

нет, это было со мной,

но в разноцветные краски

кто то вдруг плюнул слюной», — говорится в стихотворении.

Как следует из текста, Тарзан был «раздавлен и повержен» и думал, что «ангелами отвержен», и когда он в очередной раз взывал к небесам, услышал «ее» голос: «Здесь я».

«Моей жене посвящается», — заключил Тарзан.

Любовное послание супруге Глушко проиллюстрировал фотографией своего пресса с лежащей на нем женской рукой.

Подписчики танцовщика пошутили, что рука на фото не похожа на руку Наташи Королевой, а также посоветовали перестать обижаться на весь мир и забыть скандал с изменой.

«А рука не Наташи…», «Сергей, судя по стихам, вы прям птаха Божья. Оболгали вас и полощут нехорошие люди», «Пиши, не пиши теперь стихи, посвященные жене, а осадок у неё всё равно остался», «Эх, Тарзан, Тарзан!», «Не важно кто с кем спит, главное чтобы все выспались», — написали в комментариях.

Как писал «Рамблер», ранее в СМИ появилась информация, что из дома Королевой и Глушко пропали украшения на пять миллионов рублей. Сообщалось, что Королева заподозрила в краже драгоценностей женщин, которые приходили в гости к Глушко.