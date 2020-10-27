В Сети высмеяли стихи Тарзана

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«Осадок всё равно остался»: в Сети оценили стихи Тарзана 

Вероника Полынина 9 минут назад
Пользователи Instagram высмеяли Сергея Глушко (Тарзана) после публикации стихотворения, посвященного Наташе Королевой.
Стриптизер опубликовал стихотворение, вероятно, собственного сочинения, в котором назвал себя «парнем-рубахой», который «плясал — не тужил» и «не смел обидеть и птаху».
«Думаете, это сказка?
нет, это было со мной,
но в разноцветные краски
кто то вдруг плюнул слюной», — говорится в стихотворении.
Как следует из текста, Тарзан был «раздавлен и повержен» и думал, что «ангелами отвержен», и когда он в очередной раз взывал к небесам, услышал «ее» голос: «Здесь я».

«Моей жене посвящается», — заключил Тарзан.

Любовное послание супруге Глушко проиллюстрировал фотографией своего пресса с лежащей на нем женской рукой.
Подписчики танцовщика пошутили, что рука на фото не похожа на руку Наташи Королевой, а также посоветовали перестать обижаться на весь мир и забыть скандал с изменой.

«А рука не Наташи…», «Сергей, судя по стихам, вы прям птаха Божья. Оболгали вас и полощут нехорошие люди», «Пиши, не пиши теперь стихи, посвященные жене, а осадок у неё всё равно остался», «Эх, Тарзан, Тарзан!», «Не важно кто с кем спит, главное чтобы все выспались», — написали в комментариях.

Как писал «Рамблер», ранее в СМИ появилась информация, что из дома Королевой и Глушко пропали украшения на пять миллионов рублей. Сообщалось, что Королева заподозрила в краже драгоценностей женщин, которые приходили в гости к Глушко.
Позже Сергей Глушко признался, что изменил жене. Он заявил, что его «склеили» две девушки, одна из которых, Анастасия Шульженко, впоследствии сообщила, что была любовницей Тарзана на протяжении полутора лет и даже была от него беременна.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Видео , Анастасия Шульженко , Наташа Королева , Сергей Глушко
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