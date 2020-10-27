«Без грима и макияжа»: Бабкина поразила поклонников

Певица Надежда Бабкина опубликовала в Instagram фотографии с минимумом макияжа, приятно поразив поклонников.

Фото: Instagram Instagram

На снимках артистка позирует в ярком желтом спортивном костюме и черном шарфе на фоне золотой листвы.

«Чудесная пора золотой осени располагает к семейным прогулкам! Особое удовольствие заглянуть на участок к соседям, которые разводят коз», - рассказала Бабкина.

Поклонники оценили вид артистки, отметив, что 70-летняя Надежда Бабкина прекрасно выглядит и без косметики.

«Без грима и макияжа прекрасно выглядит Надежда!!! Приятно на неё смотреть!!!» - отметила nataliagelendzhik.

«Надежда Георгиевна, вы такая нежная и трогательная без косметики! Потрясающе! Супер!» - восхитилась marchenkote6.

Однако были и те, кому внешний вид Бабкиной не понравился. Пользователей соцсети ужаснули ее брови и слишком яркая одежда.

Как сообщал «Рамблер», в начале апреля Надежда Бабкина была госпитализирована с с COVID-19 и пневмонией. Она провела некоторое время в медикаментозной коме, а в конце апреля выздоровела и была выписана из больницы.