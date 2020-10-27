«Без грима и макияжа»: Бабкина поразила поклонников

Певица Надежда Бабкина
опубликовала в Instagram фотографии с минимумом макияжа, приятно поразив поклонников.
На снимках артистка позирует в ярком желтом спортивном костюме и черном шарфе на фоне золотой листвы.
«Чудесная пора золотой осени располагает к семейным прогулкам! Особое удовольствие заглянуть на участок к соседям, которые разводят коз», - рассказала Бабкина.
Поклонники оценили вид артистки, отметив, что 70-летняя Надежда Бабкина прекрасно выглядит и без косметики.
«Без грима и макияжа прекрасно выглядит Надежда!!! Приятно на неё смотреть!!!» - отметила nataliagelendzhik.
«Надежда Георгиевна, вы такая нежная и трогательная без косметики! Потрясающе! Супер!» - восхитилась marchenkote6.
Однако были и те, кому внешний вид Бабкиной не понравился. Пользователей соцсети ужаснули ее брови и слишком яркая одежда.
Как сообщал «Рамблер», в начале апреля Надежда Бабкина была госпитализирована с с COVID-19 и пневмонией. Она провела некоторое время в медикаментозной коме, а в конце апреля выздоровела и была выписана из больницы.
Бабкина рассказала, что перед тем как заболеть коронавирусом, соблюдала все меры предосторожности, а в искусственную кому была введена, потому что 80% ее легких были поражены, а почки отказали. Также она сообщила, что долго не могла выйти из комы, а будучи в ней, слышала то, что говорили врачи.