Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Ведущая «Орла и решки» рассказала о своей недвижимости 

Lenta.ru 1 час назад
Ведущая «Орла и решки» рассказала о своем доме
Фото: @zhanna_badoeva
Ведущая программы о путешествиях «Орел и решка» Жанна Бадоева рассказала о своей недвижимости. Она сделала это для проекта от телеканала HGTV Home & Garden, материалы которого есть в распоряжении «Ленты.ру».
Бадоева выложила пост в своем Instagram-аккаунте, в котором призналась своему дому в любви и поделилась с подписчиками советами по ремонту.

«Для меня это настоящее место силы и перезагрузки. Тут я расслабляюсь и могу быть собой в полной мере. Бывает, что мы привыкаем к родным стенам и принимаем их тепло как должное… В таких случаях полезно освежить отношения с домом. Подарите кухне новое оформление. Или преобразите любимую гостиную с помощью тщательно подобранных аксессуаров», — отметила телеведущая.

Кроме Бадоевой, об отношении к своим домам рассказали бывшая солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук, певица Наталья Подольская и блогер Мария Чигаркова. Они призвали своих подписчиков стать участниками проекта, победитель которого, по словам организаторов, получит на ремонт один миллион рублей. Итоги конкурса планируют подвести в конце ноября 2020 года.
Ранее в октябре интернет-магазин Wildberries провел исследование и заметил среди россиян высокий рост спроса на товары для ремонта и благоустройства дома. Эксперты сравнили показатель с аналогичным периодом в 2019 году и пришли к выводу, что он увеличился более чем в три раза. По мнению аналитиков, причиной такой динамики стали низкие ставки по ипотеке.
Видео дня. Таксист высадил Водонаеву на дороге из-за маски
Последние новости
В России введен всеобщий масочный режим В России введен всеобщий масочный режим Роспотребнадзор заявил о возможности новых ограничений из-за коронавируса Роспотребнадзор заявил о возможности новых ограничений из-за коронавируса В Азербайджане показали видео предполагаемой гибели министра обороны Карабаха В Азербайджане показали видео предполагаемой гибели министра обороны Карабаха
Комментарии
Шоу-бизнес , Наталья Подольская , Юлия Ковальчук , Жанна Бадоева , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России введут химическую кастрацию
В России введут химическую кастрацию
«Кирпичом по лицу»: как убили мать Успенской
«Кирпичом по лицу»: как убили мать Успенской
Москвичей попросили не парковаться под деревьями
Москвичей попросили не парковаться под деревьями
В Санкт-Петербурге водитель каршеринга ударил четыре автомобиля
В Санкт-Петербурге водитель каршеринга ударил четыре автомобиля
Видео
Опубликовано видео мощных лесных пожаров в Калифорнии
00:38
Опубликовано видео мощных лесных пожаров в Калифорнии
Появилось видео разрушенной оползнем деревни
00:25
Появилось видео разрушенной оползнем деревни
Появилось видео с места перестрелки между бойцами ОМОН и СОБР
00:29
Появилось видео с места перестрелки между бойцами ОМОН и СОБР
Момент нового убийства афроамериканца полицейскими попал на видео
01:20
Момент нового убийства афроамериканца полицейскими попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео процедуры эвакуации при крушении самолета
00:28
Опубликовано видео процедуры эвакуации при крушении самолета
Появилось видео мощного пожара в горах Сочи
00:15
Появилось видео мощного пожара в горах Сочи
Момент поджога блогером 13-миллионного авто попал на видео
03:32
Момент поджога блогером 13-миллионного авто попал на видео
Происшествия
80-летняя украинка установила рекорд страны по бегу и попала на видео
02:46
80-летняя украинка установила рекорд страны по бегу и попала на видео
Соратник Тесака найден мертвым в лесу
04:47
Соратник Тесака найден мертвым в лесу
Происшествия
Лавров ушел на самоизоляцию
01:13
Лавров ушел на самоизоляцию
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение