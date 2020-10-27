Ведущая «Орла и решки» рассказала о своем доме

«Для меня это настоящее место силы и перезагрузки. Тут я расслабляюсь и могу быть собой в полной мере. Бывает, что мы привыкаем к родным стенам и принимаем их тепло как должное… В таких случаях полезно освежить отношения с домом. Подарите кухне новое оформление. Или преобразите любимую гостиную с помощью тщательно подобранных аксессуаров», — отметила телеведущая.