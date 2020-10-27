«Языки дрянные!»: Пригожин заступился за Ветлицкую 

— Давайте сразу расставим точки. Отменили концерты у всех. Пандемия! Я уверен, если бы Ветлицкой делали концерт, на него пошел бы народ. Почему, по мнению критика, у Ветлицкой «должен быть вокал, как у Гагариной», а не как у Пугачевой, к примеру? — заявил Пригожин.

Продюсер заверил, что пандемия — основная помеха артистам, а любые домыслы и слухи — просто болтовня. Разговоры о том, что Ветлицкая выступает «под фанеру», Пригожин также не приемлет:

— Кто судьи-то? Ее слушали 20 лет назад, слушают сейчас, и про фонограмму никто не спрашивает. Все стареют — артисты, и зрители! У нас такая непростая обстановка с этой постылой пандемией в стране, а нехорошие люди обсуждают, кто как поет. У них языки дрянные!

По словам собеседника «Вечерней Москвы», у исполнительниц, которые, возможно, не обладают сильными вокальными данными, может быть мощный репертуар. В совокупности с остальными факторами это способно обеспечить успех, говорит Пригожин. Он также заявил, что не следит за политической позицией каждого певца и не готов быть судьей для Ветлицкой:

— Она женщина. Ее хотят и любят. У нее были успехи и удачи на сцене, а что она говорит про наше государство, я не отслеживаю, — обозначил свою позицию продюсер.

Пригожин заметил, что из-за угрозы заражения COVID-19 отменены концерты даже топовых музыкантов. Продюсер осудил тех, кто пытается на свой страх и риск заявлять о массовых мероприятиях, продает билеты, а потом обманывает надежды людей. Все должны проявить гражданскую сознательность и соблюдать меры предосторожности, заключил он.