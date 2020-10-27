Пел песни Пугачевой: Басков сделал признание

"Я очень живо представлял, что однажды, как заяц из мультика, буду выступать на сцене в дыму под аплодисменты многочисленной публики. До самой Аллы Пугачёвой я, конечно, и не мечтал дотянуться, но заяц казался мне вполне по плечу", — сказал Басков.