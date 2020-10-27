Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые мы смотрели на кассетах
Фильмы, которые мы смотрели на кассетах Теперь в HD ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Николай Басков признался, что пел в ресторанах песни Пугачевой 

Аргументы Недели и ещё 1 1 час назад
Пел песни Пугачевой: Басков сделал признание
Фото: РИА Новости
Многие из сегодняшних кумиров публики начинали свою карьеру с выступлений в ресторанах. Кто-то скрывает и стыдится до сих пор за пение перед жующими и выпивающими людьми, а кто-то не стесняется вспоминать свою юность и рассказывать об этом в публичной сфере.
К примеру, Николай Басков поделился своими воспоминаниями о том, как в юности он подрабатывал в ресторанах. Однажды он сравнил себя с Зайцем из культового мультика "Ну, погоди!".

"Я очень живо представлял, что однажды, как заяц из мультика, буду выступать на сцене в дыму под аплодисменты многочисленной публики. До самой Аллы Пугачёвой я, конечно, и не мечтал дотянуться, но заяц казался мне вполне по плечу", — сказал Басков.

Видео дня. Таксист высадил Водонаеву на дороге из-за маски
Аргументы Недели: последние новости
Якубович высказался о возможной смене ведущего «Поля чудес»: «Незаменимых людей нет» Якубович высказался о возможной смене ведущего «Поля чудес»: «Незаменимых людей нет» Следователи задержали супругов Цивина и Дрожжину по обвинению в мошенничестве с недвижимостью дочери и вдовы Баталова Следователи задержали супругов Цивина и Дрожжину по обвинению в мошенничестве с недвижимостью дочери и вдовы Баталова «Комсомольская правда» утверждает, что Петросяна госпитализировали с подозрением на COVID-19 «Комсомольская правда» утверждает, что Петросяна госпитализировали с подозрением на COVID-19
Шоу-бизнес , Николай Басков , Алла Пугачева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось видео мести за русского генерала
Появилось видео мести за русского генерала
«Примитивно дурят»: Андреева об опасности COVID-19
«Примитивно дурят»: Андреева об опасности COVID-19
Поражение «Слуги народа»: масштаб катастрофы уточняется
Поражение «Слуги народа»: масштаб катастрофы уточняется
Умер Успенский
Умер Успенский
Видео
Опубликовано видео мощных лесных пожаров в Калифорнии
00:38
Опубликовано видео мощных лесных пожаров в Калифорнии
Появилось видео разрушенной оползнем деревни
00:25
Появилось видео разрушенной оползнем деревни
Появилось видео с места перестрелки между бойцами ОМОН и СОБР
00:29
Появилось видео с места перестрелки между бойцами ОМОН и СОБР
Момент нового убийства афроамериканца полицейскими попал на видео
01:20
Момент нового убийства афроамериканца полицейскими попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео процедуры эвакуации при крушении самолета
00:28
Опубликовано видео процедуры эвакуации при крушении самолета
Появилось видео мощного пожара в горах Сочи
00:15
Появилось видео мощного пожара в горах Сочи
Момент поджога блогером 13-миллионного авто попал на видео
03:32
Момент поджога блогером 13-миллионного авто попал на видео
Происшествия
80-летняя украинка установила рекорд страны по бегу и попала на видео
02:46
80-летняя украинка установила рекорд страны по бегу и попала на видео
Соратник Тесака найден мертвым в лесу
04:47
Соратник Тесака найден мертвым в лесу
Происшествия
Лавров ушел на самоизоляцию
01:13
Лавров ушел на самоизоляцию
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение