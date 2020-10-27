Шоу «Голос» призвали закрыть после скандала

Партия "Коммунисты России" призвала закрыть шоу "Голос" на Первом канале, сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу организации.
Отмечается, что партия направила в дирекцию Первого канала обращение с призывом закрыть данное шоу и создать другую программу, в которой будет изменен принципы отбора как членов жюри, так и конкурсантов.
"Необходимо привлекать к наблюдению за определением победителя общественность, далекую от гнилого и циничного мира шоу-бизнеса", — отметил председатель "Коммунистов России" Максим Сурайкин.
Он подчеркнул, что идея подобного шоу неплохая, однако реализация проекта "утонула в лукавстве и субъективизме". По мнению Сурайкина, постоянными победителям проекта становятся "блатные детки", а простому молодому исполнителю никак не пробиться на шоу. Политик отметил, что ситуация с дочерью телеведущего Будникова стала "последней каплей", а "звездные родители потеряли стыд и совесть" и проталкивают своих детей.
"Люди возмущены, программа потеряла всякое доверие!" — заявил Сурайкин.
Ранее стало известно, что дочь ведущего Первого канала Романа Будникова прошла "слепые прослушивания" в эфире, при этом к ней повернулись все члены жюри. Позднее ситуацию раскритиковал Станислав Садальский, назвав девочку очередной "дочкой Алсу". Он также обвинил руководство проекта в том, что один из топ-менеджеров якобы дал указание жюри пропустить ее.
В прошлом году на шоу "Голос. Дети" разгорелся скандал вокруг дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой, которая участвовала в проекте. Первый канал аннулировал результаты голосования в шоу, в котором победила девочка. Канал принял решение на основе результатов проверки, которая проводила международная компания Group-IB. Согласно докладу, специалисты выявили массированную автоматизированную отправку СМС в пользу Абрамовой, в накрутке голосов участвовали около 300 телефонных номеров, с которых отправили более восьми тысяч сообщений. В итоге телеканал провел спецвыпуск финала проекта, в котором Абрамова не принимала участие. Гендиректор канала Константин Эрнст объявил, что все финалисты конкурса стали победителями.
Также в октябре этого года пользователи Сети поспорили об итогах третьего сезона шоу "Голос 60+", по итогам которого жительница Санкт-ПетербургаДина Юдина набрала 59,6 процента голосов и заняла первое место. На странице проекта мнения зрителей при этом разделились: некоторые посчитали, что победу "забрали" у Петра Таренкова, оказавшегося на втором месте.