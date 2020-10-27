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Земфира заразилась коронавирусом

Павел Тиунов
18 минут назад
Певица Земфира заразилась коронавирусной инфекцией, сообщает Telegram-канал Mash. 44-летняя рокерша сама пришла к медикам и попросила проверить ее на предмет возможного инфицирования.
Земфира заразилась коронавирусом
Фото: ТАССТАСС
Артистка сдала тест. Накануне, 26 октября, она получила положительные результаты исследования. Певицу отправили на домашнее лечение с соблюдением карантина.
Шоу-бизнес,Первый канал,
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