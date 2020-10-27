Собчак в эфире Первого канала сделала признание 

Журналистка Ксения Собчак заразилась коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом она сама рассказала в эфире Первого канала.

Вчера вышел новый эпизод шоу Собчак «Док-ток». Она провела его удаленно, а объяснила это тем, что заболела коронавирусной инфекцией.

Журналистка рассказала, что в настоящее время находится дома на карантине, однако чувствует себя лучше и практически выздоровела. Она сообщила, что из симптомом COVID-19 у нее наблюдались кашель и повышение температуры тела. Также Собчак упомянула, что ее трехлетний сын Платон переболел коронавирусной инфекцией в конце лета.