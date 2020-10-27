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«Любовниц» Тарзана проверили на детекторе лжи 

Павел Тиунов 1 час назад
«Любовниц» Тарзана проверили на детекторе лжи
Фото: РИА Новости
Девушек, называющие себя любовницами стриптизера Сергея Глушко, более известного как Тарзан, приняли участие в программе «На самом деле». Проверка на детекторе лжи показала, что далеко не все, что они уверяют — правда.
Первой на полиграфе проверили главную героиню недавнего секс-скандала с мужем Наташи Королевой актрису Анастасию Шульженко. Девушка уже знакома с детектором лжи. На первой программе она заявила о беременности от стриптизера, но аппарат показал, что она лжет. В этот раз она пришла в шоу, чтобы доказать, что Тарзан ее избил.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что предполагаемая любовница Тарзана актриса Анастасия Шульженко написала на танцора заявление в полицию. Девушка уверяет, что уже после того, как их отношения стали достоянием общественности при встрече стриптизер оттолкнул ее, она упала и сильно ударилась головой. Медики якобы поставили ей диагноз — сотрясение мозга.
Проверка на детекторе лжи показала, что Шульженко врет.
Оказалось, что актриса симулировала потерю сознания, медобследование она не проходила, а диагноз был поставлен только с ее слов. Это объясняет, почему Шульженко так быстро оправилась от травмы — всего за три дня, несмотря на то, что обычно на восстановление от сотрясения мозга уходит не менее 10 дней.
Еще одна девушка, называющая себя «любовницей Тарзана» — Ксения Чернова. Она заявила, что пришла на программу, чтобы защитить своего возлюбленного от нападок Шульженко, которую считает «подлой аферисткой». Чернова заверила участников шоу, что ее с Глушко связывали близкие отношения на протяжении полутора лет.
Полиграф показал, что девушка знакома со стриптизером, но о влюбленности и тем более об интиме между ними говорить не приходится. Более того, Чернова не смогла подтвердить свои слова ни перепиской с мужем Наташи Королевой, ни совместными с ним фото.
Комментарии
Шоу-бизнес , Ксения Чернова , Анастасия Шульженко , Наташа Королева , Сергей Глушко
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