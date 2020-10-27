«Любовниц» Тарзана проверили на детекторе лжи 

Девушек, называющие себя любовницами стриптизера Сергея Глушко , более известного как Тарзан, приняли участие в программе «На самом деле». Проверка на детекторе лжи показала, что далеко не все, что они уверяют — правда.

Первой на полиграфе проверили главную героиню недавнего секс-скандала с мужем Наташи Королевой актрису Анастасию Шульженко . Девушка уже знакома с детектором лжи. На первой программе она заявила о беременности от стриптизера, но аппарат показал, что она лжет. В этот раз она пришла в шоу, чтобы доказать, что Тарзан ее избил.

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что предполагаемая любовница Тарзана актриса Анастасия Шульженко написала на танцора заявление в полицию. Девушка уверяет, что уже после того, как их отношения стали достоянием общественности при встрече стриптизер оттолкнул ее, она упала и сильно ударилась головой. Медики якобы поставили ей диагноз — сотрясение мозга.

Проверка на детекторе лжи показала, что Шульженко врет.

Оказалось, что актриса симулировала потерю сознания, медобследование она не проходила, а диагноз был поставлен только с ее слов. Это объясняет, почему Шульженко так быстро оправилась от травмы — всего за три дня, несмотря на то, что обычно на восстановление от сотрясения мозга уходит не менее 10 дней.

Еще одна девушка, называющая себя «любовницей Тарзана» — Ксения Чернова . Она заявила, что пришла на программу, чтобы защитить своего возлюбленного от нападок Шульженко, которую считает «подлой аферисткой». Чернова заверила участников шоу, что ее с Глушко связывали близкие отношения на протяжении полутора лет.

Полиграф показал, что девушка знакома со стриптизером, но о влюбленности и тем более об интиме между ними говорить не приходится. Более того, Чернова не смогла подтвердить свои слова ни перепиской с мужем Наташи Королевой, ни совместными с ним фото.