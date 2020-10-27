Тарзан посвятил стихи Королевой

«Думаете, это сказка? Нет, это было со мной, но в разноцветные краски кто-то вдруг плюнул слюной, и все вокруг как поплыло, цвет получился дурной, будто в лицо мне чернила брызнули кто-то волной…», — пишет танцовщик.