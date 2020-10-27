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Тарзан посвятил стихи Наташе Королевой 

РИАМО 30 минут назад
Тарзан посвятил стихи Королевой
Фото: РИА Новости
Танцовщик Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, посвятил стихи своей жене Наташе Королевой, сообщает Федеральное агентство новостей.
В произведении Тарзан пишет, что был «парнем-рубахой», который всем улыбался и не смел «обидеть и птаху».

«Думаете, это сказка? Нет, это было со мной, но в разноцветные краски кто-то вдруг плюнул слюной, и все вокруг как поплыло, цвет получился дурной, будто в лицо мне чернила брызнули кто-то волной…», — пишет танцовщик.

В конце произведения танцовщик приписал: «моей жене посвящается».
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Шоу-бизнес , Наташа Королева , Сергей Глушко , РИА ФАН
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