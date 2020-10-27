Собчак в эфире Первого канала сделала признание

Телеведущая рассказала, что заболевание также перенес ее сын Платон
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что перенесла заболевание, вызванное новым коронавирусом. Об этом она рассказала в эфире программы "Док-ток" на Первом канале, впервые проведя программу удаленно.
"Дело в том, что я перенесла коронавирус. Сейчас мне уже лучше, я дома, практически выздоровела, но не могу еще находиться в студии", — сказала ведущая в начале программы.
По словам телеведущей, у нее была температура, кашель. Кроме того, Собчак сообщила, что в конце лета коронавирус перенес ее сын Платон.