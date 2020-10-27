Водонаеву выгнали из такси в Москве

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По словам Водонаевой, водитель вызванного ею такси оказался без маски, на просьбу телеведущей надеть ее он ответил отказом, заявив, что пассажирка и так "едет в безопасности".

В результате перепалки таксист высадил телеведущую из автомобиля. "Вылезайте, ищите себе другое такси, хоть в маске, хоть в противогазе, хоть в чем. Вылезайте, я завершил поездку", - заявил он.

Как сообщила телеведущая, водитель высадил ее на дороге через семь минут после начала поездки. Она заявила, что в месяц тратит на такси от 50 до 80 тысяч рублей, а в итоге ее "выставляют дурой за ее же деньги".

Водонаева добавила, что обескуражена "наглостью и хамством", и обратилась к агрегатору с просьбой провести работу с водителями и объяснить важность ношения масок в период пандемии.

Из-за сложной эпидемиологической обстановке во многих регионах России действует так называемый масочный режим, подразумевающий обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах.