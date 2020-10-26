Васильев попытался объяснить отказ помогать ребенку

Историк моды и телеведущий Александр Васильев объяснил свой отказ объявить сбор средств на лекарство для ребенка со спинальной мышечной атрофией. По словам Васильева, он предпочел бы собрать деньги на сохранение Дома моды Вячеслава Зайцева

В интервью Вячеславу Манучарову для Youtube-шоу «Эмпатия Манучи» Васильев заявил, что не был уверен, что дорогое лекарство вернет ребенка к здоровой жизни и сможет сделать его полноценным членом общества.

«Я попадал в один скандал, очень яркий, когда я сказал: «Я не согласен учувствовать в сборе более чем двух миллионов евро на один укол, который якобы вылечит ребенка до 2-х лет». Я сказал: «Я бы эти деньги пустил на музей моды». Мне говорят: «Кому нужны твои тряпки старые! Ты давай два миллиончика на ребенка!» Я говорю: «Вы гарантируете, что этот укол даст ему жизнь? Вы гарантируете, что он вырастет здоровым, полноценным, способным обучаться членом общества и не погибнет в 10 лет?» — поделился Васильев.

Он напомнил, что в Древней Греции детей с физическими дефектами выбрасывали в море, а сейчас, по словам телеведущего, общество настолько толерантно, что считает, что каждому ребенку нужно помочь.

«Но нет в жизни красивых примеров, когда дети с врожденными дефектами стали великими людьми или нужными обществу», — заключил Васильев.

По его словам, он не дал денег этим людям, потому что сам собирает на музей моды, «и это его больной ребенок».

Высказывание историка моды прокомментировал отец девочки с СПА из Нефтеюганска Кирилл Александров . Он заявил, что ему трудно оценивать позицию Васильева — «пускай это останется на его совести».

Мужчина также рассказал, что девочке ввели дорогостоящий укол, и ее мышцы уже начали восстанавливать утраченные функции.

«Впереди долгий процесс реабилитации, но самое сложное уже позади», — отметил Кирилл Александров.