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Осенняя романтика: Газманов запечатлелся с красавицей-женой 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Осенняя романтика: Газманов показал фото с супругой
Фото: Instagram
Более 17 лет Олег Газманов состоит в официальном браке с Мариной Муравьевой-Газмановой. Она подарила ему сына Филиппа, которому уже 22 года и единственную дочь Марианну.

Несмотря на активную жизнь в соцсетях, совместных снимков у пары очень мало. Это недоразумение супруга артиста решила исправить и опубликовала совместный снимок на своей странице в Instagram.

«Какие красивые! Даже через фото чувствуется любовь двух сердец! Вы невероятно красивая женщина!», — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно семья отдыхала в Крыму. А перед поездкой Газманов получил долгожданную награду заслуженного артиста. Отличительным знаком его отметили уже давно, но вручилитолько этой осенью.
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Шоу-бизнес , Олег Газманов , Республика Крым
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